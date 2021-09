Na Portugalskem slavili socialisti

Antonio Costa

© Wikimedia Commons

Na Portugalskem so na lokalnih volitvah v nedeljo slavili socialisti, ki pa so prejeli nekoliko manjšo podporo kot na volitvah pred štirimi leti. Poleg tega so v nasprotju s pričakovanji v Lizboni utrpeli poraz proti koaliciji desnih strank.

Po glasovih iz skoraj vseh volilnih okrožij so socialisti premierja Antonia Coste prejeli 34,4 odstotka podpore in zmagali v najmanj 147 od skupno 308 občin. Desnosredinska opozicija je osvojila 30,8 odstotka glasov in 108 občin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Socialisti, ki so na lokalnih volitvah zmagali že leta 2013 in 2017, so tokrat pričakovali nekoliko manjšo podporo kot pred štirimi leti, ko so s 161 osvojenimi občinami in 38 odstotki glasov dosegli svoj najboljši rezultat. Glavna opozicijska stranka, desnosredinski socialdemokrati so takrat skupaj z zavezniki z 28 odstotki glasov zmagali v 98 občinah.

V nasprotju s predvolilnimi napovedmi pa socialistom ni uspelo ubraniti Lizbone, kjer je desna koalicija na čelu z nekdanjim evropskim komisarjem Carlosom Moedasom s približno 36 odstotki glasov proti 32 premagala dosedanjega župana Fernanda Medino. Ta je ponoči že priznal poraz.

V Portu na severu države je, tako kot so napovedovale ankete, znova slavil neodvisni kandidat Rui Moreira.

Volitev se je udeležilo dobrih 46 odstotkov volivcev, odvile pa so se tri dni po tistem, ko je vlada sporočila, da bo 1. oktobra odpravila večino omejitev, ki so veljale zaradi novega koronavirusa. Portugalska ima namreč eno najvišjih stopenj precepljenosti v Evropi.

Premier Costa je v predvolilni kampanji veliko sodeloval in obljubljal obnovo gospodarstva, ki ga je hudo prizadela pandemija covida-19, s pomočjo investicijskih projektov, financiranih iz evropskega načrta za okrevanje.

