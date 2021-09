V samoizolacijo ne bo več šel cel razred

Hrvaški zavod za javno zdravstvo (HZJZ) je objavil nova navodila za postopke v šolah v primeru okužbe učencev z novim koronavirusom

© pixabay.com

Hrvaški zavod za javno zdravstvo (HZJZ) je objavil nova navodila za postopke v šolah v primeru okužbe učencev z novim koronavirusom. V večini primerov ne bo več samoizolacije za celotne razrede, temveč zgolj za tiste, ki so bili od sošolca, pozitivnega na testiranju, oddaljeni manj kot dva metra.

Na Hrvaškem so se ob začetku novega šolskega leta odločili, da bodo pouk v čim večji meri izvajali v šolah in ne na daljavo kot večino prejšnjega šolskega leta. Glede na to, da je v zadnjih dveh tednih med vsemi starostnimi skupinami največ novih okužb prav med šolskimi otroki, je HZJZ minuli konec tedna objavil dodatna navodila za primer okužb z novim koronavirusom v šolah.

V primeru okužbe v razredu bodo v samoizolacijo poslali vse sošolce okuženega učenca, ki so v učilnici sedeli na razdalji do dveh metrov od njega, pa tudi tiste, ki so na javnem prevozu skupaj z njim potovali dlje kot 15 minut, prav tako na manj kot dveh metrih razdalje.

V samoizolacijo ne bo treba polno cepljenim proti covidu-19 in prebolelim.

Prav tako bodo v samoizolaciji pristali otroci, ki so se z okuženim sošolcem v zaprtem prostoru družili in pogovarjali v obdobju, daljšem od šolskega odmora, tisti, ki so imeli neposreden fizični stik z njim med telesno vzgojo, pa tudi tisti, ki so z njim delili kozarce in steklenice z vodo, so zapisali na spletni strani HZJZ.

V primeru učencev višjih razredov osnovne šole in dijakov, ki v učilnicah niso imeli mask in niso sedeli na medsebojni razdalji najmanj 1,5 oz. dva metra, bodo v samoizolacijo poslali celoten razred. Samoizolacija traja deset dni od zadnjega neposrednega stika s pozitivnim.

V samoizolacijo ne bo treba polno cepljenim proti covidu-19 in prebolelim.

Če se bo okužba v istem razredu pojavila pri še enem ali več otrocih, ki naj bi zboleli zaradi stika z okuženim, bodo samoizolacijo odredili za celoten razred. Tudi učitelji bodo v tem primeru najverjetneje deležni karantene. HZJZ še dodaja, da določene specifične situacije lahko terjajo tudi drugačne postopke glede na oceno epidemiologov ali zdravnikov šolske medicine.