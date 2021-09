V Veliki Britaniji panično nakupovanje goriva

Glavni razlog za krizo je pomanjkanje voznikov cistern, ki mu botruje kombinacija pandemije covida-19 in učinkov brexita

Boris Johnson

© Chatham House / Flickr

V Veliki Britaniji mnogi panično nakupujejo gorivo, potem ko so nekateri bencinski servisi ob odsotnosti dobav že zaprli vrata. Glavni razlog za krizo je pomanjkanje voznikov cistern, ki mu botruje kombinacija pandemije covida-19 in učinkov brexita. Premier Boris Johnson bi lahko na pomoč vpoklical vojsko.

Johnson naj bi razmišljal o možnosti vpoklica vojakov, ki bi dobavljali gorivo. Odločitev o tem bi lahko padla že danes.

Gospodarski minister Kwasi Kwarteng je medtem za sektor že začasno ukinil pravila konkurence, tako da lahko dobavitelji neposredno komunicirajo s trgovci in tako dobavljajo dodatno gorivo črpalkam, ki so ostale brez zalog, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Minister za promet Grant Shapps je prejšnji teden zavračal pozive k olajšanju postopka za izdajo vizumov tujim voznikom tovornjakov, a je popustil pritiskom in napovedal izdajo 5000 trimesečnih vizumov za dodatne tovornjakarje. Hkrati je prometno ministrstvo napovedalo spremembe pri dobivanju dovoljenj za vožnjo tovornjakov, da bi lahko za volane čim prej sedli novi vozniki.

Ministrstvo za izobraževanje bo s partnerskimi agencijami z več milijoni funtov spodbudilo usposabljanje 4000 dodatnih voznikov, obenem pa bodo prek pošte pozvali vse voznike, ki imajo trenutno licenco za vožnjo tovornjaka, a dela ne opravljajo, naj se vrnejo na ceste.

Panično kupovanje goriva se je okrepilo ta konec tedna, potem ko je v javnost prišlo sicer zaupno sporočilo energetskega velikana BP, v katerem ta opozarja, da morda ne bo mogel zagotavljati dobav goriva. Združenje prodajalcev pogonskih goriv Petrol Retailers Association je posvarilo, da sta v nedeljo brez goriva ostali do dve tretjini od njihovih članov, 5500 neodvisnih bencinskih servisov, pri ostalih pa goriva počasi zmanjkuje.

Kwarteng je sicer poudaril, da je bilo ves čas in je še naprej v rafinerijah in terminalih dovolj goriva. Tudi naftna industrija z dobavitelji, kot so Shell, ExxonMobil in Greenergy, je v sporočilu za javnost poudarila, da ne gre za nacionalno pomanjkanje goriva.

V združenju voznikov Road Haulage Association ocenjujejo, da je pomanjkanje voznikov posledica kombinacije pandemije in izstopa Velike Britanije iz EU, vlado pa so pozvali k hitremu ukrepanju, je navajala francoska tiskovna agencija AFP.

Povpraševanje po voznikih težkih vozil je trenutno na 92 odstotkih predkoronskih ravni. Vendar pa je brexit povzročil, da so mnogi vozniki morali zapustiti Otok, kar je prizadelo različne sektorje, od prehranskega do gradbenega.

Številni vozniki v Veliki Britaniji so namreč prihajali iz vzhodne Evrope. Domov so se vrnili tako zaradi nove migrantske politike Velike Britanije kot tudi zdravstvene krize. Kljub posebni vizumski shemi je enaka težava prizadela sezonske obiralce sadja.

Shapps je zanikal, da bi bil za pomanjkanje voznikov kriv brexit. Po njegovih besedah se s podobnimi težavami srečujejo tudi članice EU.

Starejše Britance prizori spominjajo na začetke 80. let prejšnjega stoletja, ko so težave v dobavi energije vodile v tridnevni delovni teden in ukrepe za varčevanje z gorivom. Dogajanje so takrat pospremile množične stavke in visoka inflacija.

Težave sicer niso omejene na bencinske servise. Prazne so tudi nekatere police supermarketov. Obenem se britanska vlada sooča z ločeno krizo dobav ogljikovega dioksida za prehrambeno industrijo in industrijo pijač. V luči širših težav v dobavnih verigah bodo 5500 dodatnih vizumov za tuje delavce izdali tudi za perutninski sektor. A trgovci že svarijo, da je ukrep prepozen in prihaja v premajhnem obsegu, da bi lahko bile police trgovin polne v prazničnem decembrskem času.

