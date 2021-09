Svet UKC Ljubljana podprl dozdajšnji vodji bolnišnice

Svet ljubljanskega kliničnega centra je za novega generalnega direktorja bolnišnice imenoval dosedanjega v. d. direktorja Jožeta Golobiča, za strokovno direktorico pa Jadranko Buturović Ponikvar, ki torej ostaja na tej funkciji. Golobič sicer za formalni prevzem mandata s polnimi pooblastili potrebuje še soglasje vlade.

Svet je obema namenil soglasno podporo z 11 glasovi za, so povedali po seji.

Golobič se je v izjavi za novinarje po seji zahvalil za izraženo podporo in ocenil, da je vodenje največje slovenske bolnišnice verjetno največji izziv v njegovem življenju. Po njegovih besedah se bodo v ospredje trudili postaviti bolnike oziroma uporabnike storitev bolnišnice.

"Vzpostaviti je treba pogoje za varno delo, njihovo dobro počutje na delovnem mestu, strokovni razvoj, pedagoško in znanstveno raziskovalno delo ter s tem omogočiti karierni razvoj. Ob vsem tem pa skrbeti za uravnoteženo poslovanje. Trudil se bom po najboljših močeh, da z ekipo sodelavcev realiziramo zastavljene cilje," je navedel Golobič.

Razpisa za generalnega in strokovnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana sta bila objavljena 30. avgusta, rok za prijavo se je iztekel 14. septembra. Na razpis za generalnega direktorja so prispele tri prijave - poleg Golobiča sta se prijavila še nekdanja predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Gordana Živčec Kalan in Marko Nikolić, ki je v preteklosti deloval v farmacevtski industriji, je neuradno izvedela STA.

Golobič je vodenje bolnišnice kot vršilec dolžnosti direktorja prevzel po odhodu predhodnika Janeza Poklukarja na mesto ministra za zdravje. Še prejšnji svet zavoda ga je na mesto vršilca dolžnosti direktorja imenoval februarja, in sicer do imenovanja novega oz. za največ eno leto. Mandat za generalnega direktorja UKC Ljubljana traja štiri leta, po preteku mandatne dobe pa je lahko posameznik znova imenovan na isto mesto.

Portal Necenzurirano je sicer poročal, da Golobič ni izpolnjeval vseh pogojev razpisa za generalnega direktorja, saj naj ne bi imel najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja organizacije, vodenja in upravljanja, kot je zahteval razpis.

"Svet je ocenil moje izkušnje in pogoje, ki so potrebni, in verjamem, da je naredil korektno oceno," je navedbe po seji komentiral Golobič. Dodal je, da sam nima občutka, da bi bile njegove delovne izkušnje tako šibke, da bi lahko bil ustvarjen dvom o pravilnosti njegovega imenovanja.

Dosedanja strokovna direktorica UKC Ljubljana Jadranka Buturović Ponikvar pa je to funkcijo prevzela januarja 2018, tako se ji štiriletni mandat izteče v začetku leta 2022. Na razpis za strokovnega direktorja se je prijavila le ona in kot edina kandidatka dobila podporo sveta zavoda za nov mandat.

Po seji je dejala, da bo "njena ključna naloga ohraniti visok nivo in nadaljnji strokovni razvoj UKC Ljubljana v stabilnih, umirjenih in ustvarjalnih pogojih dela". Ob tem je ponovila besede izpred štirih let, da bi za zdravljenje sebe in svojih najbližjih vedno izbrala UKC Ljubljana.

Z imenovanji je zadovoljen tudi predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj, saj sta "predpogoj za stabilnost delovanja zavoda". "Oba sta nas prepričala s programom dela in razvoja naše največje bolnišnice," je dejal po seji. Po njegovih besedah je pred vodstvom zahtevno obdobje: "Še vedno imamo epidemijo covida-19, ostale bolezni ne počivajo, investicije so v polnem teku. Vodstvo ima velike izzive, kot so izboljšati poslovanje zavoda, krpati manko kadra, zagotoviti ustrezne pogoje za karierni razvoj vsakega posameznika ter zagotavljati dostopnost do zdravstvenih storitev," je naštel.

UKC Ljubljana je največja zdravstvena ustanova v Sloveniji. V letu 2020 je bilo v njej povprečno zaposlenih 8498 oseb, ki so bolnikom zagotavljale bolnišnično oskrbo na skupno 2113 bolniških posteljah, je zapisano na spletni strani UKC Ljubljana.

Svet zavoda je danes obravnaval tudi poslovanje v prvih sedmih mesecih. UKC Ljubljana ga je zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 26,4 milijonov evrov. Primerjava prihodkov 2021 z 2020 v vseh ključnih postavkah kaže v 2021 boljšo realizacijo prihodkov, so po seji sporočili iz UKC.

Ob tem so dodali oceno Trontlja, da poslovanje UKC Ljubljana v prvem polletju ni optimalno. Kot je med drugim pojasnil, pa si v prihodnjih mesecih izboljšanje poslovanja v UKC Ljubljana obetajo iz naslova nacionalnega programa za skrajševanje čakalnih dob.