»V času omejitvenih ukrepov se je razmahnila tudi epidemija nestrpnosti in sovražnosti«

Varuh človekovih pravic je letno poročilo predstavil članom odbora Državnega zbora za kulturo. V njem je med drugim poudaril, da mora prevladati zavedanje, da so novinarji pomemben steber demokratične družbe ter da so vsi pritiski nanje nedopustni.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je letno poročilo za lansko leto predstavil tudi članom odbora DZ za kulturo. Med drugim je opozoril na kršitve pri vodenju postopkov za pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi in pravice do plačila prispevkov za socialno varstvo. Pritiske na novinarje pa je označil kot nedopustne.

Svetina je med drugim izpostavil, da so ministrstvo za kulturo lani večkrat pozvali h konstruktivnemu dialogu z nevladnimi organizacijami na Metelkovi, ki jim je ministrstvo posredovalo predlog za sporazumno prekinitev najemne pogodbe. "Opozorili smo, da je dolžnost države, da nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju človekovih pravic, pomaga pri uresničevanju njihovega poslanstva in odpravi nepotrebne, nezakonite ali arbitrarne omejitve prostora civilne družbe, še posebej tiste, ki se nanašajo na svobodo zbiranja, združevanja in izražanja," je ob tem opozoril Svetina.

Po besedah Svetine pa so v preteklem letu obravnavali tudi kršitve pri vodenju postopkov za pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi in pravice do plačila prispevkov za socialno varstvo, ki kažejo na to, da ministrstvo krši načela ekonomičnosti postopka, načelo varstva pravic stranke v postopku in načelo dobrega upravljanja. To je po besedah Svetine pomenilo, da so se nekateri posamezniki vpisali v razvid v pričakovanju, da bodo imeli pravico do plačila prispevkov, do česar pa v nekaterih primerih ni prišlo.

Na omenjene kršitve so opozorili tudi iz vrst LMŠ in Levice, medtem ko se poslanci iz koalicijski vrst niso vključili v razpravo. Poslanka LMŠ Lidija Divjak Mirnik je tako izpostavila, da so samozaposleni v kulturi na podlagi zakonodaje upravičeni do prispevkov za pokojninsko, invalidsko, in zdravstveno zavarovanje. Poslanec Primož Siter (Levica) pa je opozoril, da so poglobljene stiske samozaposlenih v kulturi še bolj odprle vrzel med tistimi, ki so v kulturi samozaposleni, in med tistimi, ki imajo varnejšo obliko zaposlitve.

Varuh človekovih pravic je na seji poudaril še nujnost izboljšanja dostopnosti televizijskih programov za ranljive skupine, predvsem za slepe in slabovidne, gluhe in naglušne ter starejše, ki se v vsakdanjem življenju srečujejo z različnimi težavami na področju dostopa do informacij, ki je ena izmed osnovnih pravic vsakega posameznika. Ministrstvo za kulturo so zato pozvali, da zagotovi finančne spodbude za izboljšanje TV programov za slepe in slabovidne, kar je ministrstvo opredelilo kot svojo stalno nalogo, je pojasnil Svetina.

Ob tem je opozoril tudi na stanje svobode medijev v Sloveniji. Oba javna servisa po njegovi oceni potrebujeta posebno pozornost in ne smeta postati "talca oziroma plen vsakokratnih zmagovalcev volitev". Za spodbujanje neodvisnega novinarstva pa je po mnenju Svetine treba občutno zmanjšati delež prekarno zaposlenih in poiskati trajnejše in varnejše oblike zaposlovanja novinarjev. "Prevladati mora zavedanje, da so novinarji pomemben steber demokratične družbe ter da so vsi pritiski nanje nedopustni," je poudaril.

Izpostavil je še pomen ustreznega pregona sovražnega govora v javnem prostoru: "Že od začetka mandata opozarjam na pomen kulture dialoga. Z zaskrbljenostjo ugotavljam, da se je v času omejitvenih ukrepov za zajezitev koronavirusne bolezni razmahnila tudi epidemija nestrpnosti in sovražnosti." Kot ugotavlja, argumentirano kritiko in spoštljivo oziroma dostojno komunikacijo vse bolj zamenjujejo sramotenje, zmerjanje, obračunavanje in linč. Že več let pa po njegovih besedah varuh človekovih pravic priporoča, da naj ministrstvo za kulturo ustrezno uredi prepoved širjenja sovraštva v medijih preko novele zakona o medijih.