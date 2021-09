Kacinovi narkomani ...

... in nove definicije racionalnosti

© RTVSLO / IN MEDIA RES

Spodleteli nastop Jelka Kacina na zadnjemu kongresu stranke SMC je vsaj delno odmeval v javnosti, deloma so se iz njega norčevali tudi v Artačevi razvredilni oddaji »Kaj dogaja?« minulo soboto. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade se je sprva dobrikal Zdravku Počivalšku in ga pred člani stranke, že dolgo skoraj nezaznavni v merjenjih javnega mnenja, razglasil za mučenca: da je preživel (medijsko) kalvarijo in tam skoraj izkrvavel, ampak se potem tudi junaško dvignil, je dobesedno poskušal hrabriti dotolčeno občinstvo stranke, ki najbrž že dolgo več ne drži pokonci kakšen moralni politični ideal.

Še bolj je ob izkrvavljenem »kozjanskem biku«, kot si pravi sam, odmevala Kacinova domislica z nenavadnim zgledom, s katerim je želel državljane napeljati k temu, da se podajo na cepilna mesta in dvignejo odstotek cepljenih. Po njegovem bi morali ob tem slediti tudi narkomanom: "Ne boste verjeli, pocepilo se je tudi 25 narkomanov, ki so ugotovili, da brez PCT ne pridejo do svoje doze, ker ne morejo v ambulanto. In so se cepili. Ljudje pri nas so racionalni."

Večino ogorčenja je prejkone požela že sama omemba narkomanov in njihovega motiva v želji po novi dozi, za kar morajo izpolnjevati pogoj PCT. Toda tovrstna miselna izpeljava postane še bolj indikativna za analizo mentalitete aktualne oblasti v svojem zaključnem delu, saj njihovo ravnanje opiše kot racionalno. Izziv je s tem podan: kakšna je potemtakem racionalnost »ljudi pri nas«, ujeta v želje in pričakovanja vladajočih?

© RTVSLO / IN MEDIA RES

Kacinov nastop na kongresu SMC (vir: oddaja “Kaj dogaja?”)

© RTVSLO / IN MEDIA RES

Racionalnost pomeni ravnanje po načelih razuma, kar pa pomeni uskladiti svoja prepričanja z našim razumskim uvidom, da je neko dejanje smiselno izpeljati. V kontekstu pandemije in boja proti koronavirusu bi bilo racionalno vzeti odmerek cepiva takrat, ko lahko upravičeno verjamejo, da bo takšno dejanje prispevalo k zaščiti zdravja nas samih in drugih. Necepilci ali proticepilci največkrat nimajo zadrege z verjetjem, njihova težava je drugje: neupravičeno verjamejo, da jih cepivo ne bo zaščitilo.

Kacinova definicija racionalnosti je drugačna, zelo utilitaristična. Z omembo primera narkomanov že po začetni definiciji govorca ni šlo za skrb za zdravje: pričakovana nova doza pač nima nič z bojem proti virusu ali z zdravjem v širšem smislu. Lahko bi rekli, da je ravnanje narkomanov bilo preprosto »praktično« in v zasledovanju partikularnega cilja oportuno. Toda to prejkone ni tisti cilj, ki bi ga želel promovirati Janšev sekretar.

»Pri Kacinu je vse manj jasno, ali on promovira cepljenje ali mogoče dela za proticepilce.«



Tilen Artač,

TV voditelj, igralec in komedijant

»Pri Kacinu je vse manj jasno, ali on promovira cepljenje ali mogoče dela za proticepilce,« je hudomušno komentiral Artač. Seveda ga lahko branimo in rečemo, da mu je uspel spodrsljaj. Kajti če vlada morda vsem proticepilcem, v katerih trenutno vidi svojo najbolj priročno tarčo za okrivljanje lastnih neuspehov v boju pri pandemiji, očita neko temeljno iracionalnost, je prej videti, da bi si po Kacinovem prepričanju prej želela ne bolj razumnih in deliberativnih državljanov, temveč takšnih, ki so bolj oportuno vodljivi. Ki se cepijo zaradi svoje doze.

Deliberativnost je temeljna dimenzija demokracije, oportuno ravnanje je vse kaj drugega, celo njeno nasprotje. Če bi res veljalo, kar je povedal Kacin in so narkomani ravnali racionalno, potem smo s to vlado izgubili še zadnji stik z razumom, zato nam preostane le še, da opustimo sleherno upanje: takšna oblast pač nikoli ne bo izpeljala nič razumnega. Tudi ne boja proti pandemiji.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**