Bodo voditelji držav prisluhnili mladim?

Tridnevna konferenca mladih podnebnih aktivistov v Milanu

Greta Thunberg

© Simona Caleo/Cgil / Flickr

V Milanu se bo danes začela tridnevna podnebna konferenca mladih, ki jo pred globalno podnebno konferenco COP26 v britanskem Glasgowu pripravlja Italija. Ključni govornici prvega dne bosta mladi podnebni aktivistki, Ugandčanka Vanessa Nakate in Švedinja Greta Thunberg, v času dogodka pa se bodo na mlade obrnili številni svetovni voditelji.

Velika Britanija in Italija v partnerstvu pripravljata vse potrebno za letošnjo podnebno konferenco ZN v Glasgowu. Na njej bodo med ključnimi nalogami držav dokončanje knjige pravil za izvajanje pariškega podnebnega sporazuma, zagotovitev obljubljenih sredstev za podnebno pomoč revnejšim državam ter krepitev podnebne ambicije.

Eden od pripravljalnih dogodkov je tudi podnebna konferenca mladih Youth4Climate, ki se bo tematsko osredotočila prav na krepitev ambicije. Na njej se bodo zbrali delegati, stari od 15 do 29 let, izbrani v posebnem izbirnem postopku. Pri njihovi izbiri so bili pripravljalci zlasti pozorni na uravnoteženost po spolu in regiji, iz katere prihajajo.

Izbrani delegati bodo razpravljali o štirih glavnih temah, in sicer podnebni ambiciji, trajnostnem okrevanju po pandemiji covida-19, vključevanju nedržavnih akterjev v boj proti podnebni krizi ter podnebno zavedni skupnosti. Po treh dneh razprave bodo predvidoma 30. septembra sprejeli zaključni dokument, ki bo predstavljen tako delegatom držav na pripravljalnem podnebnem predvrhu v Milanu od 30. septembra do 2. oktobra kot delegatom na COP26.

Med govorci, ki bodo danes nagovorili mlade, je izvršna sekretarka sekretariata Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC) Patricia Espinosa, v sredo med drugim pričakujejo video nagovor papeža Frančiška, v četrtek pa se bo nanje v živo obrnil italijanski premier Mario Draghi, virtualno pa britanski premier Boris Johnson ter generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Velika Britanija naj bi COP26 gostila že lani, a ga je odnesla globalna pandemija covida-19. Letos so gostitelji trdno odločeni izvesti uspešno podnebno konferenco. Potekala bo od 31. oktobra do predvidoma 12. novembra.

Mednarodni panel za podnebne spremembe (IPCC) je v nedavno objavljenem poročilu opozoril, da bo povprečna globalna temperatura ozračja že okoli leta 2030 glede na predindustrijsko dobo višja za 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo. Pariški sporazum države zavezuje k omejitvi dviga temperature na občutno pod dve stopinji in izpostavlja 1,5 stopinje kot bolj ambiciozen cilj. V kolikor državam to ne uspe, se bo moral svet pripraviti na katastrofalne posledice.

Zadnje poročilo IPCC je tudi prvič jasno navedlo, da je skoraj celotno segrevanje ozračja posledica človeške aktivnosti.

Države v okviru pariškega sporazuma svoje zaveze sporočajo v obliki nacionalno določenih ciljev, ki naj bi jih sčasoma posodabljale oz. dvigovale ambicijo v skladu z novo razpoložljivo tehnologijo in znanstvenimi dognanji na vsakih pet let. Čeprav je rok za prvo posodobitev potekel leta 2020, je po navedbah ZN svoje prve nacionalno določene cilje oddalo 192 pogodbenic, druge pa šele 13. Tudi to je posledica koronske krize.

