Predsednica Evropske komisije pred obiskom Slovenije še na turnejo po Balkanu

Njen obisk poteka v senci novih trenj med Prištino in Beogradom. V EU obe strani pozivajo k umiritvi razmer.

Ursula von der Leyen

© Wikimedia Commons

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danes začenja tridnevno turnejo po Zahodnem Balkanu v okviru priprav vrha EU in držav v regiji, ki bo prihodnji teden v Sloveniji. Prvi dan bo obiskala Tirano in Skopje. Njen obisk poteka v senci novih trenj med Prištino in Beogradom. V EU obe strani pozivajo k umiritvi razmer.

Srbija in Kosovo morata brezpogojno umiriti razmere, vsakršno nadaljnje izzivanje ali enostransko ukrepanje je nesprejemljivo, pot naprej vodi skozi dialog pod okriljem EU, je pred dnevi poudaril visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell.

V EU upajo, da bosta v prihodnjih dneh glavna pogajalca obeh strani prišla v Bruselj, kar bi bil prvi pozitiven korak, pa je v ponedeljek izpostavil Borrellov govorec Peter Stano. Predvidoma naj bi prišla v sredo.

Odločitev kosovskih oblasti, da začnejo izvajati nova pravila glede uporabe registrskih oznak za vozila, ki vstopajo na Kosovo s srbskimi registrskimi oznakami, je minuli teden med srbskim prebivalstvom na severu Kosova izzvala razburjenje in proteste ter sprožila nov val napetosti.

Beograd in Priština sta dialog o normalizaciji odnosov pod okriljem EU začela leta 2011, a so novembra 2018 zastala zaradi uvedbe kosovskih 100-odstotnih carin na srbsko blago in vztrajanja Srbije pri kampanji za umik priznanja Kosova. Ko je Kosovo carine odpravilo, sta strani julija lani dialog obnovili, vendar bistvenega napredka doslej ni bilo.

V Evropski komisiji so pred predsedničinim obiskom poudarili, da je namen potrditi evropsko prihodnost regije ter zagotoviti uspeh vrha EU in Zahodnega Balkana, ki bo 6. oktobra v Sloveniji. Von der Leyen bo z voditelji razpravljala o aktualnih političnih temah in dogajanju v regiji, so še povedali.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danes začenja tridnevno turnejo po Zahodnem Balkanu v okviru priprav vrha EU in držav v regiji.

Njena prva postaja bo Tirana, kjer se bo danes sestala s premierjem Edijem Ramo in predsednikom Ilirjem Meto. Popoldne se bo v Skopju srečala z makedonskim premierjem Zoranom Zaevom in predsednikom Stevom Pendarovskim.

Bolgarska blokada začetka pristopnih pogajanj EU s Severno Makedonijo zaradi dvostranskih vprašanj je trenutno najbolj pereče širitveno vprašanje, a rešitve vsaj pred bolgarskimi volitvami, predvidenimi novembra, ni na vidiku.

V sredo bo von der Leyen obisk nadaljevala v Prištini, kjer se bo srečala s kosovsko predsednico Vjoso Osmani in premierjem Albinom Kurtijem. Od tam bo odpotovala v Podgorico, kjer jo bosta sprejela črnogorski predsednik Milo Đukanović in premier Zdravko Krivokapić.

Iz Podgorice bo odpotovala v Beograd, kjer se bo v sredo sestala s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, v četrtek pa s premierko Ano Brnabić. Njena zadnja postaja bo Sarajevo, kjer se bo srečala s člani predsedstva BiH.

V vseh državah se bo von der Leyen udeležila dogodkov, povezanih s projekti, ki jih je pomagala financirati EU, na primer odprtja albanske šole, obnovljene z evropskimi sredstvi po uničujočem potresu leta 2019, in odprtja mostu Svilaj, ki povezuje BiH in Hrvaško, na katerem bo sodeloval tudi hrvaški premier Andrej Plenković.