R. Kelly spoznan za krivega spolnih zlorab mladoletnic

Tožilci so trdili, da je skupaj s svojimi menedžerji in drugimi sodelavci novačil mlada dekleta in jih spolno izkoriščal, kar je porota sedaj potrdila kot kriminalno združevanje

R. Kelly

© Flickr

Newyorška porota je v ponedeljek glasbenika R. Kellyja, znanega po uspešnici I Belive I Can Fly, spoznala za krivega vseh devet točk obtožnice, ki ga je med drugim bremenila kriminalnega združevanja, spolnega izkoriščanja mladoletnic in trgovine z ljudmi.

54-letni R. Kelly je ob objavi odločitve porote na zveznem sodišču v Brooklynu gledal v tla. Tožilci so trdili, da je skupaj s svojimi menedžerji in drugimi sodelavci novačil mlada dekleta in jih spolno izkoriščal, kar je porota sedaj potrdila kot kriminalno združevanje.

Med drugim je spoznan za krivega kršenja tako imenovanega Mannovega zakona, ki prepoveduje trgovino z ljudmi med zveznimi državami. R. Kellyju grozi več deset let zapora. Kazen mu bodo izrekli 4. maja. V Chicagu sta v povezavi s tem obtožena še dva njegova nekdanja sodelavca.

Na sojenju so priče oziroma žrtve opisale, kako jih je R. Kelly sadistično in perverzno spolno izkoriščal. Novice o tem so prihajale na dan že več let, znana pa je bila tudi njegova nezakonita poroka s pevko Aaliyah leta 1994, ko je bila danes pokojna R & B zvezdnica stara šele 15 let. Umrla je v letalski nesreči leta 2001, stara 22 let.

R. Kelly je bil aretiran že leta 2002 z obtožbo, da je spolno izkoriščal 14-letnico, na katero je tudi uriniral, vendar se je izognil zaporu, kakor tudi leta 2008, ko je bil oproščen obtožb, povezanih z otroško pornografijo. Zašili so ga šele na vrhuncu gibanja #Jaz tudi, ki se je okrepilo po aretaciji nekdanjega filmskega producenta Harveyja Weinsteina.

Na sojenju so priče oziroma žrtve opisale, kako jih je R. Kelly sadistično in perverzno spolno izkoriščal. Novice o tem so prihajale na dan že več let, znana pa je bila tudi njegova nezakonita poroka s pevko Aaliyah leta 1994, ko je bila danes pokojna R & B zvezdnica stara šele 15 let. Umrla je v letalski nesreči leta 2001, stara 22 let.

Takrat je bila objavljena tudi dokumentarna serija Surviving R. Kelly, ki je opisala njegovo početje. "Od vseh predatorjev, kakršna sta denimo Harvey Weinstein in Jeffrey Epstein, je R. Kelly najhujši," je dejala odvetnica nekaterih žrtev Gloria Allred.

Porotniki so med sojenjem gledali videoposnetke iz Kellyjeve zasebne zbirke, ki so prikazovali spolne zlorabe. Odvetniki so trdili, da so bila dekleta na posnetkih oboževalke, ki so prostovoljno sodelovale in ostale ob njem še več let.

Tožilci pa so predstavili dokaze o tem, da so morala dekleta podpisati pogodbe o molčečnosti, grozili so jim z objavo videoposnetkov, za prekrške pa so bile tudi fizično kaznovane. Dekletom je grozil tudi z orožjem in jih med drugim silil v oralne spolne odnose.

Kelly je v zaporu že vse od leta 2019, ko so ga aretirali. Newyorško sojenje je le eno v vrsti, sodili mu bodo tudi v Illinoisu in Minnesoti.

8FaA-1Aipjc

mZNZk2-ts9s

K73A5MJYJlQ

WmkmP-Rz1QU