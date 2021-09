Nato okrepil patrulje na Kosovu

Zaostrovanja razmer

Natova misija Kfor

Enote zveze Nato na Kosovu so spričo zaostrovanja razmer v državi okrepile patrulje, so sporočili iz Natove misije Kfor. Dodali so, da pozorno spremljajo dogajanje.

"Kfor je povečal število in trajanje rutinskih patrulj po vsem Kosovu, tudi na severu," so v ponedeljek zvečer zapisali v Natovi misiji po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Dodali so, da pozorno spremljajo razmere na Kosovu in ostajajo osredotočeni, da bi zagotovili varnost in svobodo gibanja vsem, ki živijo tam.

Napetosti med Srbijo in Kosovom so se znova zaostrile ta mesec, potem ko je Priština uvedla nova pravila glede uporabe registrskih oznak za vozila, ki vstopajo na Kosovo s srbskimi registrskimi oznakami.

Posebne enote kosovske policije so na severu Kosova v bližini dveh mejnih prehodov s Srbijo od preteklega ponedeljka. Srbija pa je v nedeljo dvignila raven pripravljenosti svoje vojske ob meji s Kosovom.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v nedeljo zvečer sporočil, da je generalnemu sekretarju zveze Nato Jensu Stoltenbergu dejal, da bo Srbija ukrepala, če se zavezništvo ne bo odzvalo v primeru pogroma nad Srbi na Kosovu. "Čakali vas bomo 24 ur, da se odzovete kot Nato, če pride do pogroma nad Srbi," je dejal. V nasprotnem primeru je napovedal ukrepanje Srbije.

V ponedeljek je sicer Srbija v bližino prehoda Jarinje namestila štiri oklepna vozila, poroča AFP.

Mednarodna skupnost na čelu z Evropsko unijo strani poziva k dialogu za umiritev napetosti. Zunanjepolitični govorec unije Peter Stano je izrazil upanje, da se bodo pogajalci Srbije in Kosova sestali. Po njegovih besedah potekajo številne diplomatske aktivnosti.

