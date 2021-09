Ugotovoljena diskriminacija v prispevku Demokracije

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je bil zapis z naslovom Presežki 5 iz revije Demokracija diskriminatoren na način, ki ga zakon o varstvu pred diskriminacijo specifično prepoveduje

Zapis v tedniku Demokracija

© arhiv Mladine

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je bil zapis z naslovom Presežki 5 iz revije Demokracija diskriminatoren na način, ki ga zakon o varstvu pred diskriminacijo specifično prepoveduje. Zapis je vseboval opravičevanje ideje o večvrednosti ene skupine ljudi v primerjavi z drugimi glede na barvo kože, narodnost in versko prepričanje.

Zagovornik je decembra lani prejel predlog za obravnavo diskriminacije v zvezi z zapisom z naslovom Presežki 5, ki je bil objavljen v reviji Demokracija. Predlagatelj je navedel, da iz objave izhaja očitno pozivanje k diskriminaciji in da ima objava tudi vse elemente kaznivega dejanja spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti na podlagi rase, so danes sporočili.

Zapis je sicer že takoj po objavi sprožil ogorčene odzive različnih javnosti, ti odzivi pa pojasnila odgovornega urednika revije Demokracija. Ta je različnim medijem takrat dejal, da je bil zapis iztrgan iz konteksta ter da je zapis satira oziroma glosa in torej v okvirih pravice do svobode izražanja iz 10. člena Evropske konvencije človekovih pravic, ki umetniški in satirični govor posebej ščiti.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije z analizo besedila najprej ugotovil, da je avtor zapisa v njem opravičeval ideje o prevladi in večvrednosti ljudi glede na barvo kože, etnično poreklo in versko prepričanje. To je po zakonu o varstvu pred diskriminacijo prepovedano v 10. členu, navajajo pri zagovorniku.

Zagovornik je zapis presodil tudi z vidika pravice do svobode govora in ugotovil, da gre za primer zlorabe te temeljne pravice. Vsebina zapisa namreč zanika bistvo idej enakopravnosti in enakega dostojanstva vseh ljudi, ki so temeljne ideje konvencije.

Ena od spornejših naslovnic tednika Demokracija

© Demokracija.si

Čeprav je menil, da zapis krši prepoved diskriminacije iz 10. člena zakona o varstvu pred diskriminacijo ne glede na to, ali je satira ali glosa, je zagovornik zaradi javnih pojasnil odgovornega urednika Demokracije preveril tudi to. S pomočjo neodvisnega strokovnjaka s področja novinarstva in medijev je ugotovil, da objava ni bila ne satira ne glosa, saj nima žanrskih značilnosti teh stalnih oblik novinarskega sporočanja.

Zagovornik je tako odločil, da je podjetje Nova obzorja založništvo z objavo zapisa kršilo zakona o varstvu pred diskriminacijo. Zagovornik organ, ki bi lahko kršitelje sankcioniral, za to so pristojni področni inšpektorati. Za kršitev 10. člena, kamor se uvršča tudi ta primer, pa zakon o varstvu pred diskriminacijo sankcij niti ne predvideva, so še sporočili iz urada zagovornika.

