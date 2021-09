»Za dobrobit Slovenije in za umiritev stanja v državi«

LMŠ, SD, Levica in SAB podpisali sporazum o povolilnem sodelovanju

Vodje opozicijskih strank med podpisom sporazuma

© Borut Krajnc

Vodje strank LMŠ, SD, Levica in SAB so podpisali sporazum o povolilnem sodelovanju. Namen podpisa je delovanje za dobrobit Slovenije in za umiritev stanja v državi. Je pa to podlaga za nadaljnje sodelovanje, pripravo skupnih programskih vsebin, način delovanja in postopkov, ki bodo na volitvah omogočili vzpostavitev trdne, uspešne in učinkovite vlade.

"Osnovni namen podpisa sporazuma je skupno delovanje za dobrobit Slovenije in za umiritev stanja v državi, vrnitev k ustavnim temeljem in evropskim vrednotam in k doslednemu spoštovanju demokratičnih institucij in medijske svobode, ki jih ogroža razdiralna, protidemokratična in skrajno desna politika trenutne vlade," piše v sporazumu, ki so ga danes podpisali predsednik LMŠ Marjan Šarec, predsednica SD Tanja Fajon, koordinator Levice Luka Mesec in predsednica SAB Alenka Bratušek.

V sporazumu se podpisniki zavezujejo, da bodo po naslednjih parlamentarnih volitvah sklenili sporazum o oblikovanju vladne koalicije in skupnem oblikovanju vlade. Za mandatarja bodo izvolili predsednika oz. predsednico oz. koordinatorja stranke tiste partnerice, ki bo na volitvah dosegla največji delež glasov. Sicer pa bodo omenjene štiri stranke na naslednjih volitvah nastopile s samostojnimi listami in lastnimi programi.

K oblikovanju koalicije se lahko ob soglasju vseh podpisnic sporazuma pridružijo druge stranke, ki se strinjajo z osnovnim namenom sporazuma in so v svojem dosedanjem delu izkazale spoštovanje do načel, ki izhajajo iz dokumenta.

Ta načela so opredeljena v desetih točkah. Med drugim se zavezujejo k učinkovitejšemu, bolj konsistentnemu in strokovno podprtemu spopadanju s pandemijo covida-19 ter nedotakljivosti načela delitve oblasti med zakonodajno, izvršno in sodno.

Zavezujejo se tudi h krepitvi neodvisnosti ustanov, ključnih za transparentno delovanje družbe, ter javnih medijev, nevladnih organizacij, civilne družbe in depolitizaciji nacionalno-varnostnega sistema.

Današnja novinarska konferenca na Trgu republike

© Borut Krajnc

Med točkami je tudi boj proti revščini, neenakosti in socialni izključenosti ter zagotovitev dostojne starosti. Prizadevali si bodo za stabilna delovna mesta in redna delovna mesta z višjo dodano vrednostjo ter predvidljivo podjetniško okolje s finančnimi spodbudami za ustvarjalne preboje.

Zavezujejo se k povrnitvi veljave stroke v ključne državne ustanove ter obračun s korupcijo v vrhovih oblasti. Vlagati nameravajo v kakovost in dostopnost sistemov javnega zdravstva, šolstva in dolgotrajne oskrbe ter odmik od prepuščanja izvajanja zasebni iniciativi in prostemu trgu. Napovedujejo tudi stabilno in povečano vlaganje v znanost in kulturo in zaustavitev nesmiselnih investicij v oboroževanje.

Prav tako napovedujejo sistemske rešitve za polno kompatibilnost Slovenije z zelenim dogovorom EU in digitalno preobrazbo, izdatno krepitev kapacitet za pripravo in realizacijo večjih razvojnih in infrastrukturnih projektov, financiranih iz evropskih sredstev. Med načeli je tudi zaveza k zniževanju emisij toplogrednih plinov in ohranjanje biodiverzitete kot ključno vodilo okoljskih, socialnih, gospodarskih in infrastrukturnih politik.

