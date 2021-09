Greta Thunberg: »Naši upi utonejo v praznih obljubah naših tako imenovanih voditeljev«

Švedska podnevna aktivistka za drastične ukrepe v boju s podnebno krizo

"Hočemo podnebno pravičnost - in hočemo jo takoj!" je na podnebni konferenci mladih v Milanu poudarila podnebna aktivistka Greta Thunberg. Trend naraščanja izpustov toplogrednih plinov je po njenem mnenju mogoče obrniti, a bodo potrebni drastični ukrepi. Namesto praznih besed potrebujemo dejanja, je dejala.

Thunberg je bila ena od dveh ključnih govornic današnjega odprtja podnebne konference mladih Youth4Climate v Milanu. Dekle, ki je pred tremi leti s sedenjem pred švedskim parlamentom spodbudilo globalno gibanje mladih Petki za prihodnost, je izpostavilo, da voditelji zgolj govorijo, medtem pa se izpusti ozračju škodljivih plinov povečujejo, povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Zgradimo bolje. Bla, bla, bla. Zeleno gospodarstvo. Bla, bla, bla. Podnebna nevtralnost do 2050. Bla, bla, bla," je bila kritična 18-letnica. "To je vse, kar slišimo od naših tako imenovanih voditeljev. Besede, ki zvenijo odlično, a zaenkrat še niso vodile k dejanjem. Naši upi in ambicije utonejo v njihovih praznih obljubah," je njene besede na spletni strani povzel britanski Guardian.

Greta Thunberg

Trend povečevanja izpustov toplogrednih plinov je mogoče obrniti, a bodo potrebne drastične rešitve. "To bi zahtevalo takojšnje drastično zmanjšanje izpustov na letni ravni. A ne, če bodo stvari še naprej tekle nespremenjeno. Namerno odlašanje naših voditeljev z ukrepanjem je izdaja vseh trenutnih in bodočih generacij," je prepričana.

Voditeljem je očitala, da še naprej odpirajo premogovnike in izkoriščajo vire, ob tem pa ne povečujejo sredstev za ranljive države. "Izberejo mlade, kot smo mi, in se pretvarjajo, da nas poslušajo, a nas ne. Nikoli nas niso poslušali," je bila ostra.

"Ne moremo več dovoliti, da ljudje na oblasti odločajo, kaj je politično mogoče. Ne moremo več dovoliti, da ljudje na oblasti odločajo, kaj je upanje. Upanje ni pasivno. Upanje ni bla, bla, bla. Upanje je v resnici. Upanje je v ukrepanju. In upanje vedno pride od ljudi," je še sporočila.

Tridnevno podnebno konferenco mladih je pred globalno podnebno konferenco COP26 v britanskem Glasgowu pripravila Italija. Ob Greti Thunberg je bila danes ključna govornica na odprtju še Ugandčanka Vanessa Nakate, nagovorila pa sta jih tudi italijanski minister za ekološki prehod Roberto Cingolani in minister za izobraževanje Patrizio Bianchi, navaja Ansa. Cingolani je ob tem mladim, ki podnebno pravičnost redno zahtevajo na protestih, sporočil, da so protesti "koristni, a moramo združiti moči".

Velika Britanija kot gostiteljica in Italija v partnerstvu pripravljata vse potrebno za letošnjo podnebno konferenco ZN v Glasgowu. Na njej bodo med ključnimi nalogami držav dokončanje knjige pravil za izvajanje pariškega podnebnega sporazuma, zagotovitev obljubljenih sredstev za podnebno pomoč revnejšim državam ter krepitev podnebne ambicije.

Eden v sklopu pripravljalnih dogodkov je tudi podnebna konferenca mladih Youth4Climate, ki se tematsko osredotoča prav na krepitev ambicije. Na njej so se zbrali delegati, stari od 15 do 29 let, izbrani v posebnem izbirnem postopku. Po treh dneh razprave bodo predvidoma 30. septembra sprejeli zaključni dokument, ki bo predstavljen tako delegatom držav na pripravljalnem podnebnem predvrhu v Milanu od 30. septembra do 2. oktobra kot delegatom na COP26.

