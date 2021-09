Letalska družba bo odpustila skoraj 600 zaposlenih, ki so zavrnili cepljenje

Obenem pa se je pri United Airlines cepljenju doslej izognilo še 2000 zaposlenih, ki se sklicujejo na zdravstveni ali religiozni razlog

Ameriška letalska družba United Airlines bo odpustila 593 zaposlenih, ki so zavrnili cepljenje proti covidu-19. Poleg teh se je cepljenju doslej izognilo še 2000 zaposlenih, ki se sklicujejo na zdravstveni ali religiozni razlog. Skupaj se tako v podjetju ni cepilo tri odstotke delovne sile, s čimer so v letalskem prevozniku zadovoljni.

Kot so v torek sporočili uradniki v United Airlines, je njihova cepilna politika uspešna. Že avgusta so napovedali, da se bodo morali vsi njihovi zaposleni v ZDA cepiti in naložiti svoje cepilne podatke v sistem podjetja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je storilo že več kot 99 odstotkov preostale delovne sile v letalske velikanu, je razvidno iz obvestila zaposlenim, pod katerega sta se podpisala izvršni direktor Scott Kirby in predsednik Brett Hart.

United Airlines pa še pripravlja politiko za obravnavo tistih zaposlenih, ki se niso cepili in se sklicujejo na zdravstvene oz. religiozne razloge.

V podjetju so prepričani, da ravnajo pravilno, saj da je njihov namen zavarovati zdravje zaposlenih, ki ga postavljajo na prvo mesto. "Vsakdo je varnejši, ko so vsi cepljeni, zahteva po cepljenju pa deluje," je vodstvo še zapisalo v sporočilu zaposlenim.

