Na tisoče žensk na protestih zahtevalo pravico do splava

V Latinski Ameriki je splav še vedno večinsko prepovedan, zaradi česar je v zaporih več sto žensk

Več tisoč žensk se je včeraj v latinskoameriških mestih zbralo na shodih, na katerih so zahtevale pravico do umetne prekinitve nosečnosti. V regiji je namreč splav še vedno večinsko prepovedan, zaradi tega pa je v zaporih več sto žensk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ženske so se na shodih med drugim zbrale v Salvadorju, Čilu, Peruju, Mehiki in Kolumbiji. Na transparentnih so zahtevale pravico do odločanja in umetne prekinitve nosečnosti. Na sebi so imele zelene šale, ki so simbol globalnega gibanja proti kriminalizaciji splava.

V torek je bil namreč mednarodni dan varne prekinitve nosečnosti. V Salvadorju je več sto žensk protestiralo pred parlamentom, na transparentu pa so imele napis: "Odločanje je moja pravica, zakonit splav sedaj".

Kongresu so predložile predlog za legalizacijo splava v določenih primerih, ko je na primer ogroženo življenje ženske, ko je malo verjetno, da bi otrok po rojstvu preživel ali ko je nosečnost posledica spolnega nasilja.

Ženske so se na shodih med drugim zbrale v Salvadorju, Čilu, Peruju, Mehiki in Kolumbiji. Na transparentnih so zahtevale pravico do odločanja in umetne prekinitve nosečnosti. Na sebi so imele zelene šale, ki so simbol globalnega gibanja proti kriminalizaciji splava.

V Salvadorju je splav prepovedan, ženskam, ki ga skušajo narediti, pa grozi do osem let zapora zaradi umora. Podobno velja še v Hondurasu, Nikaragvi, Dominikanski republiki in Haitiju. V več drugih državah v regiji pa je splav dovoljen le zaradi zdravstvenih razlogov ali v primeru posilstva.

V Čilu je medtem v torek spodnji dom kongresa potrdil zakon, ki dekriminalizira splave v prvih 14 tednih. Predlog mora potrditi še precej bolj konservativni senat. Trenutno velja, da je splav dovoljen, če je ogroženo življenje nosečnice, zarodek ni sposoben živeti ali če je nosečnost posledica posilstva.

AtUiscIMb8M

qqu-vwtGm2k

QDO4aagm7ws