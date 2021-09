Snowden: »To je najboljša novica, ki sem jo dobil po dolgem, dolgem času«

Šrilanški begunci, ki so skrivali Snowdna, našli zatočišče v Kanadi

Edward Snowden

© WikiCommons / Laura Poitras / Praxis Films

Štirje šrilanški begunci, ki so v majhnih stanovanjih v Hongkongu pomagali skrivati Edwarda Snowdna, ko je bil ta po razkritju vohunjenja ameriške agencije za nacionalno varnost (NSA) na begu, so po letih negotovosti dobili azil v Kanadi. V torek je štiričlanska družina že pristala v Torontu in naj bi zdaj "na novo zaživela" v Montrealu.

Da je četverica - Supun Thilina Kellapatha, njegova soproga Nadeeka Dilrukshi Nonis ter njuna otroka Sethumdi in Dinath - končno na varnem, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočila neprofitna organizacija For the Refugees.

Ta družina je bila del skupine sedmih beguncev iz Šrilanke in Filipinov, ki so kot prosilci za azil živeli v Hongkongu in so navkljub veliki revščini pomagali Snowdnu, potem ko se je ta zaradi svojih razkritij leta 2013 znašel v težavah.

Filipinka Vanessa Rodel in njena hčerka Keana sta azil v Kanadi dobili že leta 2019, prav tako s pomočjo skupine For the Refugees. Ta je pomagala oblasti v Kanadi prepričati, da jim v njihovih domovinah in v Hongkongu zaradi pomoči Snowdnu grozi pregon.

Kellapathejevi družini je sicer grozil izgon nazaj v domovino, potem ko so njihove prošnje za azil v Hongkongu zavrnili. Kot je povedal pred vkrcanjem na letalo v Hongkongu,je neskončno vesel, da odhajajo v Kanado. "Imamo novo življenje, najina otroka imata sedaj prihodnost. Tako zelo smo hvaležni," je dejal po poročanju AFP.

Snowdnov zapis na Twitterju

© Twitter

Novico o prihodu družine v Kanado je z navdušenjem pozdravil Snowden. "To je najboljša novica, ki sem jo dobil po dolgem, dolgem času," je zapisal na Twitterju. "Zdaj moramo domov pripeljati samo še enega, preden lahko rečemo, da smo končali," je še dodal.

Sedmi član skupine, šrilanški vojni dezerter Ajith Pushpakumara, zaenkrat ostaja v Hongkongu, kjer pa naj bi bil v nevarnosti, zato skušajo tudi njemu čim prej priskrbeti azil v Kanadi.

Snowden, nekdanji sodelavec NSA, je pobegnil iz ZDA, potem ko je leta 2013 novinarjem predal zaupne dokumente, ki jih je pobral s strežnika agencije. Razkril je, kako ZDA množično zbirajo osebne podatke in vohunijo za milijoni civilistov po vsem svetu.

Ker mu je v ZDA zaradi izdaje državnih skrivnosti grozil in mu še vedno grozi zapor, je pobegnil v Rusijo, ki mu je podelila azil. A še pred prihodom v Rusijo, takoj po objavi zaupnih podatkov v medijih, je bil nekaj časa "ujet" v Hongkongu.

Tam mu je na pomoč priskočila skupina beguncev in mu kakšna dva tedna nudila zatočišče v svojih majhnih stanovanjih. Njihova vloga je prišla na dan šele leta 2016 s filmom Oliverja Stonea, piše AFP.