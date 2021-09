Na Švedskem konec večine protikoronskih omejitev

Po letu in pol poslavljajo od velike večine ukrepov za zajezitev pandemije covida-19, ki so bili sicer v tej skandinavski državi občutno milejši kot drugod po Evropi

Na Švedskem se po letu in pol poslavljajo od velike večine ukrepov za zajezitev pandemije covida-19, ki so bili sicer v tej skandinavski državi milejši kot drugod po Evropi. Od danes na Švedskem tako število udeležencev na večjih javnih in zasebnih dogodkih ni več omejeno in tudi priporočilo o delu od doma ne velja več.

Organizatorjem dogodkov, kot so na primer nogometne igre, koncerti ter poroke in rojstnodnevne zabave, se odslej ne bo treba več ukvarjati z vprašanjem, koliko vstopnic smejo prodati ali koliko ljudi povabiti. Prav tako delodajalcem ni treba več razmišljati o tem, ali naj svojim zaposlenim odredijo delo od doma, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na Švedskem je doslej vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19 prejelo že dobrih 83 odstotkov starejših od 16 let, polno cepljenih je več kot 76 odstotkov, poroča dpa.

Švedska vlada je odpravo zajezitvenih ukrepov napovedala pred tremi tedni, saj da cepljenje proti covidu-19 dobro napreduje in so epidemiološke razmere v državi dobre. Po novem veljajo le še splošna higienska priporočila in priporočilo o vzdrževanju razdalje na javnih krajih, ter pravilo, da tisti, ki imajo simptome covida-19, ostanejo doma in se testirajo. Tistim, ki se še niso cepili, poleg tega priporočajo izogibanje večjim dogodkom in gnečam ter tesnejšim stikom z osebami iz rizičnih skupin in starejšimi.

Švedska na začetku epidemije za razliko od večine držav ni uvedla posebnih omejitev, te so sledile šele kasneje. Maja so omejitve začeli postopoma odpravljati. Pred Švedsko sta veliko večino protikoronskih omejitev že odpravili tudi Danska in Norveška.