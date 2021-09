Policija nad protestnike tudi z vodnim topom

Več tisoč nasprotnikov pogojev PCT je za nekaj časa ustavilo tudi promet na Celovški cesti v Ljubljani

© Gašper Lešnik

Nasprotniki pogojev PCT oziroma sredini protestniki, ki obenem zahtevajo odstop Janševe vlade, so se danes znova zbrali na ljubljanskem Trgu republike, shod pa so nadaljevali po ljubljanskih ulicah, med drugim po Celovški proti ljubljanski obvoznici in jo za nekaj časa v delu zaprli. Množica tisočih protestnikov je nato krenila nazaj proti središču mesta, ustavila se je tudi pred RTV Slovenija. Policisti so protest razpustili, uporabili so tudi vodni top.

Sredinin protestniki so tokrat omenili tudi preminulo 20-letnico, pri kateri sumijo, da je umrla zaradi zapleta po cepljenju s cepivom Janssen. Zbrane je nagovoril tudi njen oče, množica pa je zahtevala takojšnjo odpravo pogojev PCT in takojšen odstop Janševe vlade. Znova so bili kritični do aktualnega sklica državnega zbora, saj menijo, da jim oblast krati pravice in svoboščine.

© Gašper Lešnik

Kot so navedli na policiji, je shod razpuščen z namenom zagotavljanja varnosti vsem osebam. Prav zato so uporabili tudi prisilna sredstva, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Vse protestnike so še pozvali, naj "mirno zapustijo območje ljubljanske severne obvoznice ter upoštevajo navodila in ukaze policistov".

Potem, ko so policisti razgnali protestnike z ljubljanske obvoznice, so se ti vrnili po Celovški cesti proti centru mesta. Med potjo do središča mesta se je skupina protestnikov ustavila tudi pred stavbo RTV Slovenija, kamor je prišla tudi policija z vodnim topom.

© Gašper Lešnik

Oglasilo se je tudi že Društvo novinarjev Slovenije, kjer so pozvali ljudi, naj spoštujejo delo novinark in novinarjev na terenu ter jih ne ogrožajo, saj samo opravljajo svoje naloge. Hkrati so pozvali medijske hiše in policijo, naj zagotovijo varnost novinarskih ekip na terenu. Proti nekaterim televizijskim ekipam so namreč iz množice protestnikov leteli tudi predmeti.

O0LOELUGCBU

3iam2MoLdBQ

-WfJ6hpJifA