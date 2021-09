WHO: »Desetodstotni cilj precepljenosti v svetu ne bo dosežen«

"Danes potrebujemo trdno globalno zavezo, da bomo do konca letošnjega leta cepili najmanj 40 odstotkov prebivalstva vsake države," je prejšnji teden dejal vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus in dodal, da je naslednji cilj doseči 70-odstotno precepljenost v vseh državah sveta do sredine prihodnjega leta

Prizor cepljenja v Ljubljani

© Borut Krajnc

Cilj Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), da se do konca septembra proti covidu-19 cepi vsaj deset odstotkov prebivalstva v vseh državah na svetu, očitno ne bo dosežen. WHO je zato bogatejše države pozvala, naj državam v razvoju podarijo več cepiva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Danes potrebujemo trdno globalno zavezo, da bomo do konca letošnjega leta cepili najmanj 40 odstotkov prebivalstva vsake države," je prejšnji teden dejal vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus in dodal, da je naslednji cilj doseči 70-odstotno precepljenost v vseh državah sveta do sredine prihodnjega leta.

WHO je opozorila, da se številne države temu cilju ne bodo niti približale. V Demokratični republiki Kongo je bilo po podatkih WHO na 100 prebivalcev razdeljenih le 0,15 odmerka cepiva, v Čadu 0,87, na Madagaskarju pa 1,5 odmerka.

Številne države so že pričele cepljenje s poživitvenim odmerkom, medtem ko milijoni ljudi po svetu še vedno niso prejeli prvega odmerka, opozarja WHO, ki bogate države že dolgo obtožuje, da kopičijo cepivo proti covidu-19.

Države, ki so se zavezale, da bodo državam v razvoju podarile več kot milijardo odmerkov, so jih doslej dostavile manj kot petino, poroča dpa. Po podatkih WHO države v razvoju nujno potrebujejo dve milijardi odmerkov cepiv. Tedros je poleg tega države in podjetja pozval, naj omogočijo večjo proizvodnjo cepiv.

Za nizko precepljenostjo pa so v nekaterih državah poleg pomanjkanja cepiv krivi tudi drugi razlogi. Demokratična republika Kongo je avgusta prejela 1,7 milijona odmerkov cepiva. A zdravstveni sistem odmerkov ni zmogel porazdeliti pred iztekom roka uporabnosti, zato je bila država prisiljena večino odmerkov vrniti.