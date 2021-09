Janša pozval Hojsa, naj ukrepa, saj »vodstvo policije ni sposobno preventive«

Predsednik vlade Janez Janša je ob sredinih protivladnih protestih zapisal, da "napadi in grožnje niso ustavna pravica do zborovanj"

Premier Janez Janša se je na Twitterju odzval na dogajanje na današnjih protestih proti vladnim omejevalnim koronskim ukrepom. Zapisal je, da "napadi in grožnje niso ustavna pravica do zborovanj". Ob tem pa je ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), ki ga vodi njegov strankarski kolega Aleš Hojs, pozval, naj ukrepa, saj "vodstvo policije v Ljubljani očitno ni sposobno preventive".

"Fizični napadi, grožnje s smrtjo zdravnikom, novinarjem itd., ki zgolj opravljajo svoje delo, oviranje prometa in kršenje ukrepov proti covidu-19 niso ustavna pravica do zborovanj. Vodstvo policije v Ljubljani očitno ni sposobno preventive in čas je, da ministrstvo za notranje zadeve ukrepa," je še zapisal Janša.

Protestniki, ki so se zgodaj popoldne zbrali v središču Ljubljane in protestirali proti pogojem PCT (preboleli, cepljeni, testirani) ter zahtevali takojšnje predčasne volitve, so se nato podali po ljubljanskih ulicah in za nekaj časa ohromili promet, med drugim na Celovški cesti in ljubljanski severni obvoznici. Policija je tam proti množici uporabili vodni top.

Protestniki so bili kritični tudi do zdravnikov in do poročanja medijev, ob tem pa so ob vklopih televizijskih prenosov ovirali nekatere novinarske ekipe, med drugim ekipi Kanala A in POP TV, ter proti njim metali različne predmete in pljuvali. Varnostnik, ki je spremljal omenjeni ekipi, je tudi lažje poškodovan. Napade na novinarje sta obsodili obe novinarski združenji.

