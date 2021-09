Odstop direktorja STA: »Ne bom sodeloval pri teptanju novinarske avtonomije«

Veselinovič je dejal, da so bili pogovori z direktorjem Ukoma Urošem Urbanijo neuspešni

Bojan Veselinovič, direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) v odstopu

© Borut Krajnc

Direktor STA Bojan Veselinovič je danes sporočil, da so bili pogovori z direktorjem Ukoma Urošem Urbanijo o pogodbi o javni službi v letu 2021 neuspešni. Tako je Nadzorni svet STA obvestil, da odstopa s funkcije direktorja Slovenske tiskovne agencije (STA). "Pri teptanju novinarske avtonomije ne bom nikoli sodeloval," je zapisal Veselinovič.

"Ne morem in nočem pristati na pogoje, s katerimi predstavnik vlade izsiljuje plačilo za javno službo, ki jo Slovenska tiskovna agencija opravlja brezplačno zdaj že 273. dan," je Veselinovič zapisal v izjavi za javnost.

Ob tem je spomnil na zakonsko določeno dolžnost države, da mora mesečno plačevati javno službo STA, ki jo je ugotovilo vrhovno sodišče. "To je dolžna letos storiti tudi brez pogodbe, pa smo se o njej kljub temu pogajali. Žal se je izkazalo, da gre le za novo obliko namernega zavlačevanja z vedno novimi zahtevami," je zapisal Veselinovič in ocenil, da sta rešitev položaja STA in spoštovanje obvez, ki jih nalaga zakon, "očitno v nasprotju s političnimi interesi sedanje vlade".

Izpostavil je, da je vlada sprejela uredbo o opravljanju javne službe STA in na skupščini STA še sklepe, s katerimi je odložila začetek celovitega financiranja STA.

Dodatno pa uredba "postavlja temelj za takšno pogodbo, ki bi nasilno spremenila uspešen poslovni model STA, zmanjšala našo tržno dejavnost, prihodke in s tem število zaposlenih. In predvsem: prikrila bi do zdaj neplačan dolg do STA, ki ga država dolguje na podlagi zakona," je nanizal.

Pogodba, ki jo je predlagala vladna stran, pa bi pogojevala višino in način obračunavanja nadomestila po principu štetja fotografij in novinarskih prispevkov ter predpisovala njihove dolžine v odstavkih, veljala pa bi celo za čas pred uveljavitvijo uredbe.

Veselinovič ob tem poudarja, da je rešitev na dlani: plačilo na osnovi zakonskih obveznosti.

"Verjamem, da bodo z mojim umikom nastale razmere, ko se bo še dodatno izbistril odnos vlade do STA. V osnovi je pri sporu vlade z STA ves čas šlo za njen odnos do neodvisnosti medijev in za poskus podrejanja agencije," je ocenil. Prepričan je, da bo STA, če bo vztrajala pri svojih zahtevah, nedvomno uspela na sodišču in bo vlada najkasneje takrat poplačala svoj dolg.

V izjavi je izpostavil še kakovost in ugled agencije ter podporo državljank in državljanov, ki so jo ti dokazali z donacijami v okviru letošnje kampanje Za obSTAnek. To podporo šteje tudi kot izraz širše družbene zahteve po spoštovanju vladavine prava in svobode medijev.

Vlada za javno službo, ki jo je STA opravila letos, sicer še ni namenila sredstev. Sprva je plačilo pogojevala z določeno dokumentacijo, pozneje pa med drugim s spremembo načina izvajanja in obračunavanja javne službe. Ker sredstva iz naslova državnega nadomestila za javno službo pomenijo približno polovico vseh letnih prihodkov, se je STA po iskanju rešitev s prodajo nekaj terjatev in donacijski kampanji znašla v resnih finančnih težavah in tako rekoč tik pred stečajem. Pogovori med Veselinovičem in direktorjem vladnega urada za komuniciranje (Ukom) so stekli po sestanku pri predsedniku države Borutu Pahorju.

Veselinovič je direktor STA postal leta 2009, aktualni mandat pa bi mu potekel konec leta, zato so v začetku meseca že objavili tudi razpis za novega direktorja, ki se izteče v petek.