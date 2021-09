»Nizanje ukrepov, ki nimajo ustrezne pravne podlage«

V pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja pričakujejo razveljavitev pogoju PC za državno upravo

V pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja podpirajo ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju okužb s covidom-19, moti pa jih sprememba pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) v pogoj PC za državno upravo. "Odločitev o tem je bila sprejeta nepremišljeno," pravijo in pričakujejo, da jo bo ustavno sodišče razveljavilo.

Kot v izjavi za javnost navaja vodja pogajalske skupine Jakob Počivavšek, je uvedba pogoja PC zgolj za državno upravo "arbitraren in nesorazmeren ukrep, ki postavlja javne uslužbence v neenak položaj in povsem po nepotrebnem vnaša veliko nemira in nezadovoljstva med velik del, ne le zaposlenih v državni upravi, temveč tudi širše". "Hkrati spravlja v stisko tako delavce kot tudi delodajalce oziroma njihove predstojnike. Tudi zato, ker o uvedenih ukrepih ni bilo izvedeno nobeno posvetovanje s sindikati oziroma pridobljeno njihovo mnenje," je zapisal.

Počivavšek opozarja "na dejstvo, da imajo nekatere določbe vladnega odloka skrajno šibko pravno podlago, zaradi česar so delavci in delodajalci izpostavljeni izjemnim pravnim tveganjem, ki so povezana z izvajanjem odloka". "Povsem nerazumljivo je, da vlada v enem letu in pol ni uspela zagotoviti ustreznih pravnih podlag za sprejemanje ukrepov za omejevanje epidemije covida-19, ki bi hkrati upoštevale načelo delitve oblasti in omejevale arbitrarne odločitve", je zapisal.

"Nizanje ukrepov, ki nimajo ustrezne pravne podlage", je po njegovih navedbah nesprejemljivo in hkrati nerazumljivo, saj da "preusmerja pozornost iz vsebine, ki je še kako pomembna, na formo, ki je po našem mnenju nezakonita".

Tudi zato v omenjeni pogajalski skupini pričakujejo, da bo ustavno sodišče izvajanje spornega odloka zadržalo še pred petkom, ko bi ga morali začeti uporabljati. Vlado tudi pozivajo, naj sporni odlok umakne sama. Ustavno sodišče bo sicer odlok obravnavalo danes.

V omenjeni pogajalski skupini še pravijo, da podpirajo vse ukrepe, ki so namenjeni zaščiti in varovanju zdravja, tudi preprečevanju okužb z novim koronavirusom. "Številni sindikati in njihovi predstavniki se o nujnosti odgovornega ravnanja dnevno pogovarjajo s svojimi člani, prav tako so sodelovali v kampanji za promocijo cepljenja," je zapisal Počivavšek.

Ustavno sodišče bo sicer na današnji seji obravnavalo zahtevo Policijskega sindikata Slovenije za oceno ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka, ki s petkom za zaposlene v državni upravi uvaja pogoj prebolelosti ali cepljenja.