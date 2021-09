VIDEO: Ljubljana pod vodo

Gasilci so opravili skoraj 400 intervencij, število posredovanj pa lahko primerjajo le še z intervencijami ob stoletnem žledu leta 2014. Gre za rekorden naliv, ki se zgodi le enkrat na dvesto, tristo let.

V neurju je bila poplavljena tudi ljubljanska Drama, kjer je voda med gledališko predstavo začela dreti v prostore. Ljudi so morali evakuirati, škoda je velika.

© SNG Drama Ljubljana / Facebook

8gqNwf1Zp3U

Na Gasilski brigadi Ljubljana takšnega števila posredovanj, kot so jih imeli v noči s srede na danes zaradi neurja v Ljubljani, ne pomnijo. Kot je povedal Robert Okorn, so opravili skoraj 400 intervencij, število posredovanj pa lahko primerjajo le še z intervencijami ob stoletnem žledu leta 2014. Trenutno je na delu še vedno deset gasilskih enot.

Po besedah Tineta Juvana iz Gasilske brigade Ljubljana se je vse skupaj začelo na šentviško-vižmarskem območju, nato se je fronta pomikala proti Šiški in naprej proti centru, Viču in Barju.

Prvi klic za posredovanje so dobili ob 20.50. Ker so po besedah Okorna ocenili, da bo šlo za dogodek večjega obsega, so takoj aktivirali prostovoljne gasilske enote in enoto za podporo vodenju, ki jih je koordinirala. V intervencijah je poleg Gasilske brigade Ljubljana sodelovalo še 33 prostovoljnih gasilskih društev.

Po besedah Juvana so v zelo kratkem času padle enormne količine vode, zaradi česar na številki 112 naenkrat niso mogli sprejeti vseh klicev. Kljub temu večje nevarnosti za ljudi ni bilo, poškodovano je le premoženje.

V neurju je bila poplavljena tudi ljubljanska Drama, kjer je voda med gledališko predstavo začela dreti v prostore. Ljudi so morali evakuirati, škoda je velika. Iz depojev v kleti naj bi reševali tudi umetnine v Moderni galeriji.

Pri intervencijah je šlo povečini za črpanje vode iz kleti hiš, zasebnih stanovanj in javnih objektov, opravili so tudi nekaj reševanj vozil iz poplavljenih podhodov. V javnih objektih so po besedah Juvana intervencije opravili v nekaterih vitalnih objektih, ki so pomembni za delovanje občine in države, med drugim v nekaj osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih ter uradu predsednika republike in državnem zboru. Evakuacij večjega števila ljudi ni bilo.

"Toliko intervencij v tako kratkem času osebno še nisem doživel. Podobno je bilo le še ob žledu," je dogajanje opisal Juvan. Glavna težava je bila po njegovih besedah velika količina vode v zelo kratkem času, "ki je tako hitro ne more odvesti nobena kanalizacija na svetu".

Po poročanju medijev je bila v neurju poplavljena tudi ljubljanska Drama, kjer je voda med gledališko predstavo začela dreti v prostore. Ljudi so morali evakuirati, škoda je velika. Iz depojev v kleti naj bi reševali tudi umetnine v Moderni galeriji.

Močno neurje je povzročilo tudi poškodbe na ljubljanski obvoznici. Kot so sporočili iz Družbe za avtoceste v RS (Dars), je zaradi velikih količin vode poškodovano cestišče na severnem delu ljubljanske obvoznice med Celovško in Saveljsko cesto proti Zadobrovi oz. Štajerski. Tam je zato zaprt vozni pas, promet na delu ceste v dolžini 300 metrov pa poteka le po prehitevalnem pasu.

Kot so še zapisali pri Darsu, trenutno potekajo ogledi na terenu, pripravljajo oceno škode in sanacijske ukrepe, ki jih bodo izvedli v najkrajšem možnem času.

RIHCMGzUUGs

oWJ1X_w7qx0

4hWMVOX4i1s

h9SmUTajvXw