»Če vlada tega ne bo storila, bomo začeli priprave na stavko«

V Sindikatu novinarjev Slovenije zahtevajo, da vlada nemudoma izpolni pretekle zapadle obveznosti, začne financirati javno službo Slovenske tiskovne agencije (STA) ter s tem prepreči njen stečaj

Urednice in uredniki, novinarke in novinarji STA se borijo za vse nas.

© Borut Krajnc

V Sindikatu novinarjev Slovenije zahtevajo, da vlada nemudoma izpolni pretekle zapadle obveznosti, začne financirati javno službo Slovenske tiskovne agencije (STA) ter s tem prepreči njen stečaj in omogoči nemoteno in stabilno izpolnjevanje obveznosti do zaposlenih. "Če vlada tega ne bo storila, bomo začeli priprave na stavko," so napovedali.

Skoraj leto dni vlada odreka plačilo javne službe STA, kar je povzročilo finančno nestabilnost družbe in odhod desetine zaposlenih. Zdaj je odstopil še direktor agencije Bojan Veselinovič.

"Njegov odstop prihaja po vztrajnih prizadevanjih trenutne vlade, da simbolno in finančno zlomi informacijsko hrbtenico slovenskega medijskega prostora, njeno profesionalno, uredniško in institucionalno neodvisnost," so v sindikatu opozorili v sporočilu za javnost.

Več kot 270 dni agencija ni prejela plačila za opravljeno javno službo, čeprav plačilo vladi nalagata dva zakona. "Presahnil je še denar, zbran v kampanji Za obSTAnek s prispevki javnosti, pogajanja, ki so med vodstvom STA in uradom vlade za komuniciranje potekala za zaprtimi vrati, pa so zaključena. Agencija je po več mesecih finančnega izčrpavanja tik pred stečajem in povsem negotovo prihodnostjo, ustavna pravica državljank in državljanov do obveščenosti pa ogrožena," so opozorili.

Veselinovič je danes namreč sporočil, da so bili pogovori z direktorjem vladnega urada za komuniciranje Urošem Urbanijo o pogodbi o javni službi v letu 2021 neuspešni in da ne more pristati na pogoje, s katerimi "predstavnik vlade izsiljuje plačilo za javno službo, ki jo STA opravlja brezplačno zdaj že 273. dan". Zato je odstopil s položaja direktorja STA.

Zaposleni na STA medtem pričakujejo, da bodo odgovorni urgentno razrešili položaj agencije in to na način, da bo spoštovana zakonodaja in ohranjena institucionalna avtonomija in uredniška neodvisnost STA. Vsakršnim poskusom pritiskov na novinarsko delo bodo tudi v prihodnje odločno nasprotovali, so zapisali po odstopu Veselinoviča. "Glede na sporočila vodstva zaposlenim STAnje ni več zgolj resno, ampak smo očitno že v fazi tik pred finančnim zlomom," so opozorili zaposleni.

Da je stanje alarmantno, so opozorili tudi v Društvu novinarjev Slovenije.

Tudi v Bruslju pričakujejo, da Janševa vlada zagotovi financiranje STA

Zaskrbljeni pa so tudi v Bruslju. V Evropski komisiji so ob današnjem odstopu direktorja STA obžalovali poslabševanje položaja in izrazili zaskrbljenost, slovensko vlado pa so znova pozvali k odločnemu ukrepanju za zagotovitev neodvisnosti in ustreznega financiranja agencije.

"Ta najnovejši razvoj dogodkov zelo pozorno spremljamo. Že večkrat smo izrazili resno zaskrbljenost in tudi pričakovanje, da slovenska vlada zagotovi neodvisnost in ustrezno financiranje STA," je poudaril govorec komisije Christian Wigand.

Ob tem je spomnil, da je podpredsednica komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova minuli teden slovenskemu ministru za kulturo poslala pismo, v katerem je izpostavila resnost položaja in oblasti spomnila na dolžnost financiranja javne službe agencije, ki jo je nedavno potrdilo tudi slovensko vrhovno sodišče.

"Obžalujemo in z zaskrbljenostjo spremljamo najnovejše poslabševanje položaja ter pozivamo slovenske oblasti, slovensko vlado, k odločnemu ukrepanju s ciljem, da se trenutni trend ustavi in obrne," je še izpostavil Wigand.