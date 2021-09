Barva Jupol Antimicrob ne ščiti pred koronavirusom

Podjetje Jub protivirusnega delovanja barve Jupol Antimicrob za sars-cov-2 ni dokazalo, so sporočili z urada za kemikalije

S povedjo »Naj vas stene ščitijo pred koronavirusom« je podjetje Jub na spletnem mestu trgovine Kalcer oglaševalo notranjo zidno barvo Jupol Antimicrob. Oglasno sporočilo so utemeljili s podatkom, da je barva odporna proti humanemu koronavirusu 229E.

Podjetje Jub, ki proizvaja zidne barve, je v oglasu trdilo, da lahko njihova notranja zidna barva Jupol Antimicrob uporabnika ščiti pred koronavirusom. Trditev so podprli s podatkom, da je barva odporna proti humanemu koronavirusu 229E.

Po študiji ameriškega centra za biotehnološke informacije je humani koronavirus 229E manj kužen od virusa sars-cov-2, ki povzroča okužbo s covidom-19.

Podjetje Jub je učinkovitost izdelka Jupol Antimicrob proti humanemu koronavirusu 229E dokazalo v postopku na uradu za kemikalije. Po pojasnilih direktorja urada Alojza Grabnerja je bila odpornost dokazana v laboratorijskih razmerah, na podlagi katerih ni mogoče sklepati o dejanski učinkovitosti.

Grabner je še poudaril, da je Jub pri uradu dokazal le, da izdelek pred humanim koronavirusom 229E ščiti notranje zidove, ne pa tudi ljudi. Meni, da so predstavitve izdelka v medijih in na spletu zato »dvoumne in zavajajoče«, sploh v aktualnem epidemiološkem kontekstu.

