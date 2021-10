Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah, zbolijo pa lahko tudi moški

Rožnati oktober

Operacija na Onkološkem inštitutu

© Borut Krajnc

Oktobra se začenja mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, rožnati oktober. S številnimi akcijami in dogodki bodo sporočali, kako lahko ženske učinkovito poskrbijo za svoje zdravje.

"Veliko lahko naredimo same z zdravim življenjskim slogom, s samopregledovanjem in z udeležbo na presejalnih programih," poudarja predsednica združenja Europa Donna Slovenija Tanja Španić. Prav tako morajo biti ženske po njenih besedah pozorne na morebitne zdravstvene težave.

"V času epidemije covida-19 ne smemo pristajati na slabši dostop do zdravstva in pravočasna diagnostika je nujna, navajajo v združenju. Rak dojk je namreč dobro ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj," je še dejala Španić.

Združenje Europa Donna Slovenija bo v rožnatem oktobru povabilo tako bolnice kot ozdravljene, da se vključijo s svojimi sporočili in nasveti. Članicam združenja in slovenskim občinam pa so tudi letos predlagali, da problematiko izpostavijo v svojem kraju ali občini. Postavljali bodo denimo stojnice, krasili drevesa in se podali na pohode.

Po podatkih Registra raka za Slovenijo je bilo v prvem valu epidemije diagnosticiranih tretjino manj onkoloških obolenj. Razloga za upad števila napotitev na onkološke obravnave v prvem valu ne poznajo v celoti, domnevajo pa, da se ljudje s svojimi nespecifičnimi težavami, ki pa že lahko kažejo na raka, niso obračali na svojega zdravnika. Poleg tega zdravstveni sistem ni enako dostopen kot prej.

Pridružili so se tudi evropskemu dogodku Race for the cure za ozaveščanje o raku dojk. Dogodek od 26. septembra do 10. oktobra poteka virtualno.

V akcijah ob rožnatem oktobru bodo sodelovala tudi podjetja Lidl, Žito in Hofer. Hofer bo združenje podprl z delom sredstev od prodaje šampinjonov v roza embalaži, Žito in Lidl Slovenija pa od prodaje kruha Roza oktober.

Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah, zbolijo pa lahko tudi moški. Po podatkih registra raka je v letu 2018 za rakom dojk zbolelo 1527 oseb, od tega 1516 žensk in 11 moških. Umrlo je 473 žensk in pet moških.

