V ameriški vojski lani za 15 odstotkov več samomorov kot leta 2019

© U. S. Army / Wikimedia Commons

Pentagon je sporočil, da je število samomorov v vrstah oboroženih sil ZDA lani od leta 2019 naraslo za 15 odstotkov na 580, pri čemer je bila največja rast med pripadniki kopenske vojske in marinci. Vojaško vodstvo ZDA na vrh razlogov za samomore uvršča razne oblike stresa, predvsem finančnega in zakonskega, lani pa se je temu pridružila še pandemija covida-19.

"Stopnja samomorov je še vedno previsoka in trend ne gre v pravo smer," je ocenil obrambni minister ZDA Lloyd Austin.

Samomori so med drugim pri marincih narasli za 30 odstotkov na 62 samomorov, v vrstah kopenske vojske za 20 odstotkov na 175. Samomori v mornarici so padli z 81 na 79, v vrstah zračnih sil pa so ostali na številki 109. V skupnem številu 580 je tudi statistika za rezerviste.

Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby je priznal, da še vedno ne znajo docela pojasniti rasti števila samomorov v zadnjih letih, vendar je zagotovil, da problem jemljejo zelo resno in iščejo rešitve.

Stres je velik tudi za poveljujoče častnike in namestnik načelnika štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA, general John Hyten je lani odmevno priznal, da je poiskal pomoč pri psihiatru, ko je od leta 2016 do leta 2019 vodil ameriško strateško poveljstvo.

Najbolj naj bi bili ogroženi vojaki, mlajši od 30 let, ki predstavljajo 42 odstotkov vseh vojakov, vendar pa 63 odstotkov vseh samomorov. Najpogosteje se vojaki ubijejo s strelnim orožjem.

