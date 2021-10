Hojs odkrito navija za bolj »trdo roko policije«

Pričakovanja, da bo policija enkrat morala zbrati pogum, odreagirati z nepokornostjo in se postaviti na stran ljudstva, še nikoli v zgodovini samostojne države niso bila večja

Aleš Hojs, minister za notranje zadeve RS

Premier Janez Janša je pozval ministrstvo za notranje zadeve k ukrepanju, češ da vodstvo ljubljanske policije ni sposobno preventive. V vrhu PU Ljubljana je Boštjana Glaviča že nadomestil Janez Rupnik. Seveda takšna hitra menjava po manifestaciji represije na sredinih množičnih protestih odpira več vprašanj v luči dejstva, da je predsednik vlade, ki res nima takih pristojnosti, svojo zahtevo podal kar javno na tviterju.

Na podoben način, kot smo ugibali, ali je predsedniku vlade na Kredarici prekipelo zaradi naključnega srečanja s Teo Jarc in drugimi protestniki, saj je dogodku pod Triglavom hitro sledil predlog zakonske kriminalizacije »žaljivega« nagovarjanja javnih oseb, ki je bil kasneje v Državnem zboru za las neuspešen, smo tudi tokrat postavljeni pred ugibanje, ali je policija sledila neposrednemu diktatu in želji predsednika vlade, kot se za avtoritarne režime tudi spodobi.

Vpleteni so to možnost zanikali, menjava Glaviča naj bi se pripravljala že dlje časa zaradi nezadovoljstva ob ravnanju policije ob poprejšnjih protivladnih protestih. V seštevku se zato sumi potrjujejo: v prihodnje lahko pričakujemo bolj restriktivno in verjetno tudi bolj grobo policijsko obravnavo v odnosu do protivladnih protestnikov. Notranji minister Aleš Hojs je svojo kritiko »lenuhov«, kot policajem občasno ljubkovalno pravi, izrazil zelo neposredno: »Vsekakor bi naredil precej več. Sam sem v zadnjem letu velikokrat povedal, da se mi zdi, da bi morala policija odreagirati bolj intenzivno in prej.«

Za POP TV je bil še bolj neposreden, če je pri mojstru netaktnosti in žaljivosti sploh mogoče govoriti o čem podobnem: »Sam osebno mislim, da bi morala že v predhodnosti policija posredovati bolj intenzivno. Kaže se, da sem imel prav. Oziroma nekateri protestniki oziroma prostaki, vandalci ne razumejo nič drugega kot trdo roko policije.«

Navedena reakcija Janševega ministra nam zarisuje nevaren trenutek zaostrene družbene klime, ne da bi to doživelo zadosten medijski odmev in odziv: pred svojimi očmi lahko prvič v tem mandatu spremljamo, kako se je rigoroznost oblasti, ki obljublja več represije, materializirala v odkrito napoved.

Še dobro, da Hojsu v zadnji Tarči po zaslugi Luke Mesca in Marjana Šarca ni uspela nova zloraba javnega nastopa, kakršnih je bilo za nekoga, ki sploh ne plačuje RTV naročnine in k temu poziva še druge, več kot preveč. Vendar se notranji minister ni pustil motiti, policijske sindikate je še naprej označeval za mevže in lenuhe. Pričakovanja, da bo policija enkrat morala zbrati pogum, odreagirati z nepokornostjo in se postaviti na stran ljudstva, še nikoli v zgodovini samostojne države niso bila večja.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**