Hojs: »Popolnoma vseeno je, ali so predčasne volitve mesec ali dva pred rednimi volitvami«

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je dejal, da je možnost predčasnih volitev povsem upravičena. Opozicija dvomi v iskrenost njegovih besed.

Aleš Hojs, minister za notranje zadeve RS

© Borut Krajnc

Možnost predčasnih volitev je povsem upravičena, v SDS pa se s predsednikom vlade in stranke Janezom Janšo o tem veliko pogovarjajo, je v oddaji Ena na ena na Pop TV dejal notranji minister Aleš Hojs. Sam je sicer prepričan, da odhod na volišča nekaj mesecev prej ne bi igral nobene vloge, saj da je ta vlada praktično v zaključku svojega mandata.

"Prepričan sem, da je popolnoma vseeno, ali so predčasne volitve mesec ali dva prej ali pa pridemo do rednih volitev, praktično smo v zaključku našega mandata," je izpostavil Hojs, sicer tudi podpredsednik SDS. Ob tem je spomnil, da so bile tudi predčasne volitve, ki jih je z odstopom pred nekaj leti sprožil nekdanji predsednik vlade Miro Cerar, zgolj navidezno predčasne.

Po Hojsovih besedah se z Janšo o tem veliko pogovarjajo, in sicer ne le na ravni vodstva stranke SDS, temveč tudi na izvršilnem odboru SDS oziroma po regijah. Mnenja so po njegovih besedah trenutno deljena, potem ko so bila ob začetku tega leta "absolutno drugačna", in sicer, "da je treba vztrajati do konca".

"Bomo pa tudi spremljali odziv javnosti - vsak pameten politik spremlja mnenje ljudi na terenu, oni so tisti, ki ocenjujejo naše delo najbolj realno," je izpostavil minister za notranje zadeve, ki je kritičen do agencij, ki merijo javno mnenje. "Če bodo ljudje ocenili, da je bolj primerno, da odidemo prej na volitve, bomo takim predlogom in mnenjem gotovo sledili," je dodal.

Hojsove besede že odmevajo v opoziciji. V LMŠ so v sporočilu za javnost zapisali, da so že večkrat povedali, da bi bilo prepozno tudi, če bi vlada odstopila že včeraj. "Če bi imeli resne namene, bi že odstopili in sprožili volitve. Odstop vlade in predčasne volitve so namreč po našem trdnem prepričanju edina rešitev za umiritev razmer v državi in prekinitev te agonije," so navedli.

Dodali so, da so v stranki na volitve pripravljeni, v tej luči pa spomnili, da so nanje želeli že v začetku prejšnjega leta, "ampak so žal nekateri oportunisti pomagali postaviti aktualno vlado".

Odzval se je tudi poslanec SD Matjaž Nemec, ki je v izjavi za medije dejal, da bodo v Hojsove besede verjeli šele, ko bo Janša odstopil. Z LMŠ deli mnenje, da "ne more odstopiti prezgodaj, ker je že zdavnaj prepozno". Vlada je izgubila zaupanje; za uspešno soočanje z zdravstveno, gospodarsko in politično krizo pa so volitve nujne, verjame.

"Dejstvo je, da bo Janša izbral trenutek, ko njemu najbolj ustreza. Njegov cilj je nizka volilna udeležba, zato nas ne bi presenetilo, da bomo na volišča šli v največjem mrazu. Ampak ta račun se mu ne bo izšel, ljudje bodo šli na volišča, ker imajo dovolj. Slovenija hoče spremembe," je dodal Nemec. Tudi socialni demokrati so na volitve po njegovih besedah pripravljeni.

V SAB so v tvitu zapisali, da Hojsovo izjavo razumejo "kot discipliniranje poslancev DeSUS in SNS, ki v zadnjih glasovanjih niso slepo sledili predlogom vlade in koalicije. S strašenjem s predčasnimi volitvami jih želijo prisiliti v podporo njihovim predlogom vse do konca mandata". Ob tem so dodali, da v SAB že vse od konca prejšnje vlade podpirajo predčasne volitve, do katerih pa lahko pride samo z odstopom predsednika vlade, kar pa se po njihovem mnenju ne bo zgodilo.

Koordinator Levice Luka Mesec je za POP TV dejal, da ministru Hojsu ne verjame pogosto, a tokrat mu. "Nihče več ne more zanikati, da je stanje v Sloveniji iztirilo, da vlada te krize ne obvladuje več oz. jo samo podžiga, tako da pozdravljamo čimprejšnje predčasne volitve, ker so te pogoj, da se sploh začne umirjati stanje v državi in da gremo naprej," je dejal Mesec.

V SDS so po navedbah TV Slovenija pojasnili, da je minister in podpredsednik stranke SDS v medijskem nastopu z gledalci delil svoje osebno stališče, organi stranke o morebitnih predčasnih volitvah še niso odločali, zato se do ministrovih stališč niso vsebinsko opredelili. V NSi pa so dejali le, da s predčasnimi volitvami nimajo težav.