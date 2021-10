Več deset tisoč žensk za pravico do splava

V Washingtonu se je na trgu pri Beli hiši zbralo okoli 10.000 ljudi in se sprehodilo do stavbe vrhovnega sodišča, ki bo imelo zadnjo besedo pri omejevanju pravice do splava

Več deset tisoč žensk je v soboto v številnih mestih po ZDA sodelovalo na shodih proti omejevanju pravice do splava. V Washingtonu se je na trgu pri Beli hiši zbralo okoli 10.000 ljudi in se sprehodilo do stavbe vrhovnega sodišča, ki bo imelo zadnjo besedo pri tem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protestnice, opremljene z rožnatimi klobuki in majicami, so vzklikale: "Roke stran od mojega telesa!". Nosile so transparente z napisi: "Brigaj se za svojo maternico" in "Naredite splav zakonit".

Več udeleženk, pa tudi udeležencev, se je obleklo tako kot nekdanja vrhovna sodnica in zagovornica pravic žensk Ruth Bader Ginsburg, ki je umrla lani.

Vprašanje pravice do splava je postalo v ZDA še bolj pereče, potem ko je prejšnji mesec v Teksasu začel veljati zakon, ki prepoveduje umetno prekinitev nosečnosti v trenutku, ko se zazna srčni utrip zarodka, kar je običajno približno šest tednov po zanositvi. Posebnost zakona je njegovo uveljavljanje, ki sloni na zasebnih tožbah državljanov.

Zakon je sprožil postopke na sodiščih in v kongresu, a doslej le redke ulične proteste. Ta konec tedna pa so protesti po navedbah organizatorja potekali v več kot 600 ameriških mestih. Kot je sporočil organizator, so shodi potekali v vseh ameriških zveznih državah in udeležilo se jih je več sto tisoč ljudi.

"Ženske so človeška bitja v celoti in tako jih je treba obravnavati," je povedala ena od protestnic v Washingtonu. "Moramo imeti pravico do izbire, ko gre za naša telesa, in pika," je dodala.

"Poskušamo pokazati, da smo močna in enotna skupina ljudi, ki ne bomo tiho, ko se sprejemajo nori zakoni glede splava, kakršen je tisti v Teksasu," pa je dejala protestnica v New Yorku.

Pred ameriškim vrhovnim sodiščem je potekal tudi protishod. Skupini so ločevali policisti.

