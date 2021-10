Janša sredinim protestnikom: »Ne delajte si iluzij, da bo vlada popustila pritiskom«

Premier Janez Janša odgovarja predsedniku stranke Resni.ca Zoranu Stevanoviću, pobudniku sredinih protestov, na katerih vlado pozvajo k odstopu in ukinitvi pogoja PCT

Utrinek s sredinih protestov

© Gašper Lešnik

Predsednik vlade Janez Janša je na družbenih omrežjih objavil odgovor predsedniku stranke Resni.ca Zoranu Stevanoviću, ki je vlado pozval k odstopu in ukinitvi pogoja PCT. "Ne delajte si iluzij, prav tako ne vaši botri, da bo vlada tem pritiskom popustila," je zapisal Janša.

Izpostavil je tudi, da obstaja preprost način, da se "preveri nevarnost covida-19". "Namesto da razgrajate po ulicah, napadate zdravstvene delavce, novinarje in policiste, se javite kot prostovoljci za delo na covidnih oddelkih, delajte tam teden dni brez zaščitne opreme in dokažite Sloveniji, da verjamete v to, kar govorite," se je premier odzval na trditve, da covida-19 ni, oziroma da ni nevaren ter da so ukrepi za njegovo zajezitev nepotrebni.

Stevanović, ki je v preteklosti vabil na sredine proteste, na katerih je policija nazadnje uporabila vodni top in solzivec, na družbenih omrežjih sicer znova poziva k udeležbi na protestu. Kot napoveduje, želi izkoristiti pozornost javnosti ob tem, ko bo prihodnji teden v Sloveniji potekal vrh EU-Zahodni Balkan.

Janša mu odgovarja, da "večji kraval kot bodo povzročili, bolj bo EU razumela in podprla ukrepe, ki jih bo vlada izvajala". "Ozrite se naokrog in videli boste, da je po celotni EU še kar nekaj vam podobnih, ki izkoriščajo stisko ljudi, ovirajo zdravstvene ukrepe, delajo nerede in trdijo, da je zemlja ploščata. Res pa nikjer drugod osrednji mediji iz njih ne delajo herojev." To se po njegovih besedah dogaja samo v Sloveniji, "zato imamo nižjo precepljenost od povprečja v EU in v boju z epidemijo plačujemo višjo ceno".

"Vsi ti skupaj smo talci vas in vam podobnih, ki ste kljub glasnemu razgrajanju v izraziti manjšini in ki sami sebe arogantno proglašate za ljudstvo. V ustavni demokraciji se lahko na ljudstvo sklicuješ toliko, kolikor glasov ti ljudstvo zaupa na volitvah," je izpostavil premier.

"Zaradi vas in podobnih v Sloveniji nastaja tudi velika gospodarska škoda, posledica so višji stroški za zdravstvo, vse preventivne ukrepe in posledično je manj denarja za plače, pokojnine, vrtce, šole in bolnišnice," je še dodal Janša in dodal, da "množična zbiranja brez PCT-pogoja dodatno širijo virus po celi državi, povzročajo bolezen in smrti".

Ob koncu je premier še zapisal, da ravnanje, ki ga Stevanović povzroča in vnaprej napoveduje v dopisu, kaže na "utemeljen sum kaznivih dejanj iz treh členov kazenskega zakonika, in sicer 177. (prenašanje nalezljivih bolezni), 297. (javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti) in 354. (nasilje zoper predstavnike tujih držav ali mednarodnih organizacij)". "Pristojni organi so dolžni ravnati v skladu z zakonom, sicer sami prevzemajo soodgovornost za posledice, ki jih povzročate," je še opozoril.