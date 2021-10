Kozmetika za sejšelske posle

Pandorini dokumenti

© pixabay.com

Marko Glinšek je od leta 2015 poskušal skriti resnico pred tržnim in zdravstvenim inšpektoratom, finančno upravo, tožilstvom, upravnim, okrajnim, višjim in vrhovnim sodiščem. Pandorini dokumenti so jo razgalili. Dokumenti, ki so jih pridobili na Oštru, pa ga povezujejo tudi z Dijano Đuđić, sodelavko Roka Snežiča.

»Citat dneva: Imejte dolge trepalnice in visoke standarde,« sporoča rožnati oglas na instagram profilu Lux Factor kozmetike, ki ima več kot 15 tisoč sledilcev. Blagovna znamka že več kot pet le obljublja dolge trepalnice »na najbolj naraven način«. Uporabljati je treba le njihov serum za trepalnice, redno.

Serum zagotavlja do 25 odstotkov daljše trepalnice, krema »proti gubicam« 4D Hyaluron pa kožo, ki bo videti do 80 odstotkov mlajša. Izdelki so prek spleta naprodaj v Sloveniji, na Hrvaškem, Slovaškem, Češkem in Madžarskem, trgovina pa je dostopna tudi v angleškem jeziku.

Tako kot številni drugi čudežni kozmetični izdelki v spletnih trgovinah, tudi te tržijo prek družbeno-medijskih vplivnic, igralk, pevk, vizažistk in drugih žensk, ki naj bi bile žive priče lepotno-mladostne preobrazbe.

Ponašajo se s trditvami o kliničnem in dermatološkem testiranju ter z izraelskim certifikatom kakovosti, ki je po ugotovitvah Oštra ponaredek.

Na Hrvaškem je glavna ambasadorka znamke pevka Danijela Martinović, ki je kot gostja novoletnih praznovanj priljubljena tudi na ljubljanskem Magistratu.

V Sloveniji je zvezda znamke pevka Natalija Verboten. V posnetku na Lux Factorjevem YouTube kanalu je leta 2019 dejala, da je »ponosna ambasadorka,« ki si brez teh izdelkov »že več kot dve leti« ne more predstavljati svojega lepotnega režima.

Nobena od pevk do trenutka, ko so z njima stopili v stik novinarji Oštra, centra za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji, ni vedela, da je slovenski zdravstveni inšpektor že leta 2017 prepovedal prodajo izdelkov Lux Factor v Sloveniji, ker niso izpolnjevali vrste zahtev.

Marko Glinšek se je zaradi odločbe pritožil na upravno sodišče, ker da njegovo podjetje ni bilo odgovorno za nepravilnosti in za prodajo, saj je opravljalo le kurirske in klicne storitve za dejanskega prodajalca – podjetje Lux Factor s Sejšelov. To je odgovorno za dejanja, je sodišče povzelo njegovo izpoved.

Leta 2020 je Glinška mariborsko okrajno sodišče kljub temu obsodilo preslepitve kupcev.

Dokumenti, ki so jih pridobili na Oštru, pa ga povezujejo tudi z Dijano Đuđić, sodelavko Roka Snežiča.

Sodišče, pa tudi dva inšpektorata, so njegovo osrednjo vlogo v spletni prodaji potrdili prek analize poti denarja in končnih koristi ter številnih drugih verodostojnih okoliščin. Ker so jim bili podatki o dejanskem lastniku nedosegljivi, je lahko Glinšek vlagal pritožbe, v katerih je trdil, da slovensko podjetje za sejšelskega zgolj pogodbeno opravlja storitve.

Tako se je na višjem sodišču v pritožbenem postopku med drugim pridušal nad ugotovitvijo sodišča, da je družba na Sejšelih slamnata kot tudi njena lastnica in direktorica, vendar njene identitete ni preverilo in jo zaslišalo.

Dejanski lastniki in vodstva podjetij na Sejšelih so skriti za robustnimi zakoni o poslovnih tajnostih, namesto njihovih imen pa so v dokumentih podjetij pogosto navedena imena nominiranih direktorjev in družbenikov. Slovenski organi so v preiskavi torej lahko pridobili le podatke o slamnati osebi, ki je navidezno upravljala sejšelski Lux Factor.

Toda zdaj so dejanskega lastnika Lux Factorja razgalili Pandorini dokumenti, ki so jih pod taktirko mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev (ICIJ) skoraj eno leto analizirali novinarji v 117 državah po svetu, tudi Oštrovi v Sloveniji in na Hrvaškem.

Izmed 11,9 milijona datotek so novinarji Oštra namreč izbrskali tudi dokumente o Lux Factorju s Sejšelov. Ustanovljeno je bilo leta 2015, njegov dejanski lastnik oziroma končni upravičenec pa je bil prav Marko Glinšek.

Tri leta pozneje se je bosanski Lux Factor znašel v preiskavi tamkajšnjega tožilstva. To je javnosti že znano preiskavo zoper slovenskega davčnega svetovalca Roka Snežiča, bosansko državljanko Dijano Đuđić in druge takratk razširilo tudi na Glinška, in sicer zaradi suma poskusa pranja denarja.

Sumili so namreč, da naj bi prek bosanskega podjetja utajeval davke bolgarskega podjetja Lux Cosmetics, v Banja Luki pa dvigoval gotovino. Bosanske finančne oblasti so opazile za več kot 67 tisoč evrov sumljivih transakcij in blokirale poslovni račun podjetja.

Na Oštru so v banjaluškem poslovnem registru pridobili dokumente podjetja, ki kažejo, da je pri ustanovitvi bosanskega Lux Factorja sodelovala tudi Dijana Đuđić.

Zgodbo o Lux Factorju lahko preberete na neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.