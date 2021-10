VIDEO: Protesti zaradi novih ukrepov na Hrvaškem

Od danes za vse zaposlene v hrvaških zdravstvenih ustanovah in ustanovah socialne oskrbe velja pogoj PCT

Na Hrvaškem od danes za vse zaposlene v hrvaških zdravstvenih ustanovah in ustanovah socialne oskrbe velja pogoj PCT. Zaradi novih ukrepov so pred nekaterimi bolnišnicami potekali manjši protesti.

Odločitev o obveznih evropskih digitalnih covidnih potrdilih za vse zaposlene v zdravstvu in socialnem skrbstvu z današnjim dnem je prejšnji teden sprejel hrvaški štab civilne zaščite. Če zaposleni niso cepljeni ali prebolevniki, se bodo morali zunaj delovnega časa obvezno testirati na okužbo z novim koronavirusom.

Testiranje je zaenkrat brezplačno in je priporočeno najmanj dvakrat tedensko. Brez izpolnjenega pogoja PCT zaposleni v zdravstvu in socialni oskrbi ne bodo mogli priti na svoja delovna mesta. Za obdobje, med katerim zaradi zavračanja izpolnjevanja pogojev PCT ne bodo v službi, ne bodo dobili nadomestila plače.

Na uveljavitev novih ukrepov je pripravljena velika večina zdravstvenih ustanov in ustanov socialne oskrbe, je danes poudaril hrvaški minister za zdravje Vili Beroš, ki je obiskal največjo zagrebško zdravstveno ustanovo, tamkajšnji klinični center.

Beroša je pred poslopjem dočakalo nekaj deset protestnikov, med katerimi je bilo tudi več državljanov, ki niso zaposleni v bolnišnicah. Gre za nasprotnike uvajanja ukrepov PCT. Med njimi je bil tudi eden od hrvaških katoliških duhovnikov, ki je v izjavi novinarjem dejal, da je pandemija covida-19 izmišljena.

Manjši protesti so bili tudi pred kliničnim centrom v Splitu in Osijeku, so poročali hrvaški mediji. Na Hrvaškem so z zakonom prepovedani protesti, ki bi ovirali delo medicinskih služb pred zdravstvenimi ustanovami, a policija danes ni posredovala.

Na Hrvaškem je cepljenih več kot 90 odstotkov zdravnikov in približno 60 odstotkov medicinskih sester in tehnikov ter ostalega osebja. V nedeljo se je testiralo več sto zdravstvenih delavcev, ki se ne želijo cepiti. Med njimi je bilo tudi nekaj pozitivnih na novi koronavirus, je danes poročal Jutarnji list.

Pogoj PCT bodo morali izpolniti tudi pacienti, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo ali diagnostično-terapijski poseg, ob katerem obstaja možnost širitve aerosola. PCT pogoj velja tudi za spremstvo in obiskovalce pacientov.

Za uporabnike zdravstvenih storitev, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč ali zdravniške preglede, med katerimi ni tveganj širitve okužb z aerosoli, ukrepov niso zaostrovali. Pogoj PCT ni obvezen niti za tiste, ki bodo potrebovali storitev na primarni zdravstveni ravni, in tiste, za katere bodo sumili, da so se okužili z novim koronavirusom ali bodo potrebovali zdravljenje zaradi covida-19.

