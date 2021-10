Pahor bo nocoj odlikoval Angelo Merkel

Nemška kanclerka napoveduje politično upokojitev

Angela Merkel in Borut Pahor med srečanjem pred desetimi leti

© UKOM / Daniel Novakovič / STA

Predsednik republike Borut Pahor bo nocoj na Brdu pri Kranju sprejel nemško kanclerko Angelo Merkel, ki se poslavlja s položaja in obenem napoveduje politično upokojitev. Ob tej priložnosti jo bo Pahor odlikoval z najvišjim slovenskim odlikovanjem, redom za izredne zasluge.

Kanclerka Merkel bo slovensko najvišje odlikovanje prejela za "osebne zasluge za poglobitev vsestranskih odnosov med Slovenijo in Nemčijo" ter "verodostojno evropsko voditeljstvo".

Merkel se bo sicer na Brdu pri Kranju udeležila neformalne delovne večerje pred sredinim vrhom EU - Zahodni Balkan.

Angela Merkel po 16 letih vodenja nemške vlade zaključuje svoj mandat zvezne kanclerke in se umika iz aktivne politike. "V njenem obdobju sta Slovenija in Nemčija razvili odlične in prijateljske odnose na številnih področjih skupnega interesa," so zapisali v uradu predsednika republike.

Po Pahorjevem mnenju sta državi "strateški, politični in gospodarski partnerici in zaveznici in imata sorodne poglede na pomembnejša vprašanja v mednarodni skupnosti." Dvostranska blagovna menjava z Nemčijo, ki je najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerico Slovenije, je lani znašala skoraj enajst milijard evrov.

Angela Merkel je leta 2011 na povabilo takratnega premierja uradno obiskala Slovenijo in tedaj sta državi sprejeli deklaracijo o poglobljenem sodelovanju na področjih skupnega interesa.

"V okviru sodelovanja v triu predsedujočih držav Svetu Evropske unije sta si Slovenija in Nemčija tako v času prvega kot tudi aktualnega slovenskega predsedovanja prizadevali za konstruktiven in prijateljski dialog znotraj Evropske unije in tako še poglobili že sicer odlične odnose med državama," so še zapisali v predsednikovem uradu.

