»Naš cilj ni bilo odpuščanje, ampak cepljenje«

Največji ponudnik zdravstvenih storitev v ameriški zvezni državi New York Northwell Health je zaradi zavračanja cepljenja odpustil 1400 zaposlenih

© pixabay.com

Največji ponudnik zdravstvenih storitev v ameriški zvezni državi New York Northwell Health je odpustil 1400 zaposlenih, ker se niso hoteli cepiti proti covidu-19. V mestu New York od ponedeljka velja obvezno cepljenje za zaposlene v javnem šolstvu, sredi oktobra pa se podobno obeta tudi v Los Angelesu.

"Naš cilj ni bilo odpuščanje, ampak cepljenje," je izjavil tiskovni predstavnik Northwell Health Joe Kemp. Zagotovil je, da zaradi odpuščanj oskrba v 23 bolnišnicah po državi ne bo okrnjena. Northwell Health ima še vedno okrog 76.000 zaposlenih.

V mestu New York od ponedeljka velja obvezno cepljenje za vse zaposlene v javnem šolstvu. Župan Bill de Blasio je dejal, da se je doslej najmanj z enim odmerkom cepiva cepilo 96 odstotkov od 148.000 zaposlenih. "Starši morajo vedeti, da so njihovi otroci varni," je dejal de Blasio. Javne šole v mestu New York imajo več kot milijon učencev.

Začetek veljave ukrepa so pospremili protesti, ki pa niso bili množični. Po mestu je bilo nekaj skupin, ki so zavračale "tiranijo", nekateri pa so tudi napadali prostore, kjer izvajajo testiranje na okužbe z novim koronavirusom.

Vsi, ki se niso cepili, morajo najprej na neplačani dopust, kasneje pa sledijo ostrejše sankcije. Obvezno cepljenje za zaposlene v javnem šolstvu je župan napovedal 23. avgusta, veljati pa bi moralo že prejšnji teden. Nekaj zaposlenih je vložilo tožbo, ki je na prvi stopnji uspela, prizivno sodišče jo je zavrnilo, prav tako tudi vrhovno.

Začetek veljave ukrepa so pospremili protesti, ki pa niso bili množični. Po mestu je bilo nekaj skupin, ki so zavračale "tiranijo", nekateri pa so tudi napadali prostore, kjer izvajajo testiranje na okužbe z novim koronavirusom.

Z 22. novembrom bo v veljavi pogoj obveznega cepljenja za vse uslužbence zvezne vlade ZDA. Urad za upravo in proračun Bele hiše je v ponedeljek izdal smernice za tiste, ki bodo želeli uveljavljati izjemo iz zdravstvenih ali verskih razlogov. Eden od razlogov so lahko predhodne alergijske reakcije na cepiva.

Vendar pa izjeme ponekod, kjer ni na voljo drugih varnostnih protokolov, ne bodo veljale in se bo treba cepiti. Tisti, ki jim izjemo zavrnejo, se bodo morali cepiti v roku dveh tednov, sicer jim grozijo sankcije in v skrajnem primeru tudi izguba zaposlitve. Tisti, ki jim izjemo odobrijo, pa se bodo morali redno testirati, nositi maske in ohranjati varnostno razdaljo.

V ZDA se je doslej proti covidu-19 cepilo 185,5 milijona ljudi oziroma 57 odstotkov vsega prebivalstva. Po podatkih univerze Johns Hopkins se je s koronavirusom v ZDA doslej okužilo že več kot 43,8 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo že več kot 703.000.

ft3Q7kDW7GE

XkidTAgQw7k