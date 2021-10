Z razglasitvijo nagrajenca za medicino se je začel teden Nobelovih nagrad

Nagrade bodo tradicionalno podelili 10. decembra

© Wikipedia

Na Švedskem in Norveškem bodo prihodnji teden razglasili letošnje prejemnike Nobelovih nagrad, ki praznujejo 120-letnico. Nagrade bodo tradicionalno podelili 10. decembra, na obletnico smrti ustanovitelja denarnega sklada Alfreda Nobela. Nagrajenci znanstvenih kategorij ter književnosti bodo predvidoma zaradi pandemije covida-19 nagrade tudi letos prejeli v svojih domovinah, namesto v švedski prestolnici Stockholm. Nobelovo nagrado za mir običajno podelijo v norveški prestolnici Oslo.

Letošnja Nobelova nagrada za fiziologijo ali medicino gre v roke ameriškemu fiziologu Davidu Juliusu in armensko-ameriškemu molekularnemu biologu, rojenemu v Libanonu, Ardemu Patapoutianu za odkritje receptorjev za temperaturo in dotik, je danes sporočil švedski inštitut Karolinska.

Kot je ob razglasitvi nagrajencev utemeljila žirija za Nobelove nagrade, gre za "prelomno odkritje ". Letošnja dobitnika Nobelove nagrade sta omogočila razumeti, kako lahko toplota, mraz in mehanska sila sprožijo živčne impulze, ki omogočajo zaznavanje in prilagajanje svetu, so med drugim utemeljili.

Dodali so, da sta raziskovalca s celicami, občutljivimi na pritisk, odkrila nov razred senzorjev, ki se odzivajo na mehanske dražljaje v koži in notranjih organih.

Nobelovo nagrado za fiziko bodo prejeli japonsko-ameriški znanstvenik Syukuro Manabe, Nemec Klaus Hasselmann in Italijan Giorgio Parisi za njihov prispevek k vzpostavljanju podnebnih modelov in razumevanju kompleksnih fizikalnih sistemov.

Trije nagrajenci si delijo letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko za svoje študije o kaotičnih in navidez naključnih fenomenih.

90-letni Syukuro Manabe in 89-letni Klaus Hasselmann sta položila temeljni kamen za poznavanje podnebja Zemlje in kako nanj vpliva človeštvo. 73-letni Giorgio Parisi pa prejme nagrado za revolucionarni prispevek k odkritju odnosov nereda in nihanj v fizikalnih sistemih od atomskih do planetarnih razsežnosti, so sporočili iz švedske kraljeve akademije znanosti.

"Odkritja, ki jih nagrajujemo letos, prikazujejo, kako naše znanje o podnebju temelji na trdni znanstveni osnovi, na strogih analizah opazovanj," je v izjavi sporočil vodja Nobelovega odbora za fiziko Thors Hans Hansson.

LJJoPCtgpQI

M6-HH4uLwys

01T0yOyD808

UmIVAXOx9YA