Zgodba o dveh bratih in enem otoku

Lastništvo Jadranke, vodilne nepremičninske in turistične družbe na hrvaškem otoku Lošinju, je bilo več let zavito v tančico skrivnosti. Pandorini dokumenti zdaj kažejo, da jo nadzirajo člani družine Mihajla Perenčevića, predsednika ruskega podjetja za gradnjo naftovodov Velesstroy.

Marca 2015 je švicarski odvetnik pisal uslužbencem ponudnika podjetniških storitev Asiaciti Trust iz Hongkonga. Želel je ustanoviti skrbniški sklad za hrvaškega poslovneža Predraga Perenčevića, ki živi v Rusiji.

Odvetnik, Luis Arias, se je hotel prepričati, da sklad ne bo plačal nikakršnega davka na dobiček, ki ga bo ustvaril zunaj Hongkonga. Perenčević je nameraval v sklad speljati bonuse, ki jih prejema od podjetij, ki jih vodi, od tam pa s čim manj ovirami »navzdol po verigi podjetij, dokler ne dosežejo naslovnika«.

Perenčević je bil namestnik direktorja ruske plinske družbe Velesstroy, ki jo je vodil njegov brat Mihajlo, premožen, a skrivnosten podjetnik z dobrimi povezavami v Rusiji, od koder najverjetneje izvira večina njegovega bogastva. Velesstroy ima tam donosne pogodbe z državnim naftnim monopolom Transneft, Mihajlo pa tudi zaradi njegove bližine z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom velja za politično izpostavljeno osebo.

Kljub navidezno jasni družinski povezavi med bratoma Perenčević in Mihajlovim statusom politično izpostavljene osebe, je Asiaciti leta 2015 ustanovil skrbniški sklad PNP Trust. Ta je do leta 2019 obvladoval najmanj 650 milijonov evrov premoženja.

Elektronska sporočila in drugi dokumenti, ki jih je pridobil mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) in jih v projektu Pandorini dokumenti delil s partnerji po vsem svetu, tudi z Oštrom v Sloveniji in na Hrvaškem, razkrivajo nove podrobnosti poslov bratov Perenčević, med drugim na Lošinju.

***

Podatki iz Pandorinih dokumentov, ki jih je pridobil mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) in jih delil z medijskimi partnerji, tudi Oštrom, razkrivajo, da je za prevzemom turistične družbe Jadranka z Lošinja stala družina Mihajla Perenčevića, celotna operacija pa se je odvijala prek davčnih oaz.

