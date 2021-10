Dva protestnika potrebovala zdravniško pomoč

Lažje poškodovanih naj bi bilo tudi šest policistov, 22 udeležencev protesta pa so pridržali

Policija in vodni top na torkovih protestih

© Gašper Lešnik

Na torkovih protivladnih protestih v Ljubljani so policisti trem osebam odvzeli prostost zaradi "suma storitve kaznivega dejanja", še 22 pa so jih pridržali v času trajanja shoda. Po dosedanjih podatkih policije sta dve osebi potrebovali zdravniško pomoč zaradi vdihavanja plina, šest policistov pa naj bi bilo lažje poškodovanih. Policija je sporočila, da je bilo poškodovanih tudi več policijskih vozil.

Pri nadzorovanju protesta so sodelovale različne policijske enote policijskih uprav, posebna enota, konjenica, policisti vodniki službenih psov, specialna enota, letalska policijska enota ter Center za varovanje in zaščito.

Nekaj pred 17. uro so udeleženci shoda (po ocenah policije naj bi jih bilo okoli tri tisoč) v Ljubljani odšli v smeri Slovenske ceste, shodu pa se je pridružilo še več ljudi. Policisti so jih poskušali zaustaviti, ker pa niso upoštevali "ukazov", je bil shod "razpuščen".

Policisti so na Slovenski cesti uporabili prisilna sredstva, in sicer vodni curek in plinska sredstva.

Po navedbah policije so se okoli 19.30 na območju centra Ljubljane zadrževale še manjše skupine oseb, ki so kršile javni red, med drugim so proti policistom metale različne predmete. Nekaj pred 21. uro so policisti večkrat uporabili prisilna sredstva zoper množico, in sicer vodni curek, plinska sredstva, penaste naboje, konjenico in službene pse. Enega od udeležencev shoda naj bi po poročanju večih očividcev (nekaj uporabnikov družbenih omrežij je objavilo tudi videoposnetke in fotografije) policisti grobo napadli. Protestnika naj bi v precej slabem fizičnem stanju odpeljalo rešilno vozilo.

Policisti so trem osebam odvzeli prostost, za čas trajanja shoda pa so pridržali 22 oseb. Med pridržanimi naj bi bila po nekaterih podatkih tudi predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki v zadnjih tednih poziva na shode, ter glasbenik oziroma raper Zlatan Čordić - Zlatko, ki je imel pred tem govor na shodu.

Generalni direktor policije Anton Olaj je pohvalil policiste za "uspešno izvedbo policijskih nalog".

