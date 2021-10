O sporu med Janšo in predsednico Evropske komisije, ki ga v naših medijih ni

Če torej nemški novinarji pišejo o »sporu« in »nasprotnih mnenjih«, si otrplo domače novinarstvo po stari navadi ne upa privoščiti niti najmanjše presoje ali ocene stanja v svojih poročilih, kaj šele vrednostne sodbe

Nemška tiskovna agencija DPA, povzemajo jo številni drugi nemški mediji, recimo znani poslovni časopis Handelsblatt že v naslovu, poroča o sporu med Janezom Janšo in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen na slovenskem vrhu EU-Zahodni Balkan. Iz razlogov, ki niso znani, temu slovenski anemični mediji posvečajo bistveno manj pozornosti.

Članek DPA

V članku omenjenega časopisa beremo, da sta Janša in von der Leyen sporekla glede slovenske agencije STA in da je usoda nacionalne tiskovne agencije STA, ki je pod pritiskom slovenske vlade, povzročila spor na odprtem odru vrha EU in Zahodnega Balkana v Sloveniji. Predsednica Evropske komisije in slovenski premier Janez Janša naj bi na zaključni novinarski konferenci v Kranju popolnoma nasprotno ocenila dogajanje v zvezi s STA.

V zapisu na MMC RTV Slovenija zato beremo, da je predsednica »poudarila«, da jih nefinanciranje STA skrbi, podobno pa je Charles Michel poudaril pomen svobode medijev. Opis je v celoti takšen, da kakšnega posebnega spora ali trenj v stališčih sploh ne omenja. Na STA, ki jo želi vlada finančno izstradati, pa so zapisali, da je slovenski premier na novinarski konferenci »zavrnil očitek, da Slovenija z vladnim nefinanciranjem STA in nespoštovanjem medijske svobode postavlja slab zgled kandidatkam za članstvo v EU«.

Slovenski medijski prostor pretežno si za Janšo sploh ne upa uporabiti izrazov, kot so »nacionalist«, »populist« ali »skrajni desničar«.

Če torej nemški novinarji pišejo o »sporu« in »nasprotnih mnenjih«, si otrplo domače novinarstvo po stari navadi ne upa privoščiti niti najmanjše presoje ali ocene stanja v svojih poročilih, kaj šele vrednostne sodbe.

Nemški Handelsblatt še omenja, da je Von der Leyen spomnila na svojo večkratno resno zaskrbljenost, navedla pa je tudi namestnico Vero Jourovo, ki je v nizu opozoril doslej storila isto. Povzemajoč DPA so še zapisali, da kritiki slovenskem premierju, ki ga opišejo kot desničarskega nacionalista, očitajo avtoritarne težnje, saj želi medije in sodstvo povsem nadzirati.

Kot sem že nekajkrat analiziral, si slovenski medijski prostor pretežno za Janšo sploh ne upa uporabiti izrazov, kot so »nacionalist«, »populist« ali »skrajni desničar«.

