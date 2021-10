Oblast več ne skriva svoje želje po represiji

V državi bi morali po torku zvoniti vsi alarmi

Središče Ljubljane v oblakih dima, vodni curki, plinska sredstva, penasti naboji, konjenica in službeni psi, nekaj poškodovanih na obeh straneh so bilanca torkovega dramatičnega dne, ko je policija omejila gibanje v Ljubljani, na Bledu in v okolici Brda pri Kranju, da bi ustavila protestirajoče ljudstvo. Kar smo nekateri napovedali pretekli teden, namreč neizbežno eskalacijo nasilja, ki ga neskrito izziva oblast, da bi vladala s še bolj trdo roko, se je v torek začelo nevarno uresničevati.

Janševa vlada je s prevaro iskala načine, kako upravičiti represijo. Ne zato, ker bi bila ta potrebna, ampak ker si je neizmerno želi. Strahovita in dolgotrajna politizacija policije je pripeljala do javnih najav predsednika vlade in predvsem notranjega ministra, da bosta zlorabila 9. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki še nikoli v zgodovini države ni bil uporabljen, in nato omejila gibanje in zbiranje ljudi, pri čemer sta veliko verjetnost hujših kršitev javnega reda preprosto predpostavila oziroma podtaknila. V torek pa se je zdelo, da policija tako rekoč post festum išče alibi za svoja represivna ravnanja.

Za delovanje policije v takih primerih je doslej vedno zadoščal 56. člen istega zakona, uporabljen ob obiskih visokih delegacij. Toda tokrat ni bil dovolj – kakor da bi se nekdo želel pobahati s pregonom ljudstva. Kako nadut moraš biti, da se pred očmi svetovne javnosti in evropskimi voditelji na obisku v Sloveniji tako rekoč hvalisaš s povsem neutemeljenimi policijskimi ukrepi, s curki iz vodnega topa in solzivcem? Je morda na delu kakšna interna stava med voditelji višegrajske skupine, kateri bo najbolj uspešno poteptal človekove pravice, vodil na lestvicah koruptivnosti, prej zrušil pravno državo in čim hitreje zgradil avtoritarni režim? Sloveniji gre naravnost odlično! In kaj naj pričakujemo, ko bodo visoki gostje zapustili državo in bo medijska pozornost sveta malce popustila? Samo še huje?

5. oktober 2021: s konjenico nad protestnike sredi Ljubljane

Nikoli nismo gojili preveč upanja, da bo avtoritarna oblast, za katero smo že pred ustoličenjem vedeli in tudi kuvertirali natančno napoved, kam bo zapeljala državo, ravnala demokratično, deliberativno in prijazno do ljudskih množic – tistih, ki je ne podpirajo. Vse je zelo predvidljivo, manj ima ljudstvo rado Janšo in Hojsa, bolj se niža javna podpora vladajočim SDS, NSi in SMC, bolj avtoritarno in represivno se bo obnašala.

Ko se je notranji minister v torek zvečer na tviterju zahvalil policiji za to, da je ravna represivno, seveda pod krinko uspešnega boja zoper »nasilje« in »vandalizem po ljubljanskih ulicah«, je znova ravnal zvito in manipulativno. Čeprav smo po tihem pričakovali, da se bo policija na ulici uprla navodilom, se to ni zgodilo. Aleš Hojs dobro ve, kako uničiti sleherno misel na revolt med policisti, deliti jim mora bonbončke in pohvale. Podobno velja za manever, ki ga politični propagandisti vladajoče stranke in njihovi novinarski pribočniki radi uporabljajo s tem, ko vse vrste protestov zdaj izenačujejo in tudi za nazaj Jenullove protestnike ob petkih prikazujejo kot enakorodne sredinim, hkrati pa jih označujejo za nasilne, saj petkovi kolesarji menda kažejo »svoj pravi obraz«, kot se je izrazil minister.

Zvito ministrovo kupovanje policistov: za represijo se je potrebno zahvaliti

Kaj storiti? V državi bi morali po torkovem dnevu zvoniti vsi alarmi. Za množične medije že vemo, da ne bodo znali dovolj odločno in udarno problematizirati dogajanja, analiza nekaj dni njihove anemičnosti in niz poprejšnjih izkušenj nam pri tem zadošča. Recimo lobist vladajoče SMC Miloš Čirič bi jih »nekaj pospravil« med drhaljo, za zgled drugim. Ampak zakaj bi o tem kakšno rekla TV Slovenija, saj je vendar njihov politični komentator! Če kaj, je zdaj napočil čas, da opozicija stori vse in v parlamentu takoj zahteva izredno sejo, na kateri bo odprla vprašanje prekomerne uporabe policijskih pooblastil, tudi sile in izzivanja incidentov, zaradi česar smo se znašli na dramatični točki, ki lahko pripelje do nepredvidljive eskalacije novih neredov. Nekaj, po čemer več kot očitno oblast peklensko hrepeni.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**