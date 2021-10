»Zadeve so šle krepko predaleč! Vlada mora nemudoma odstopiti!«

Tudi v Protestni ljudski skupščini opozarjajo, da država, v kateri oblaki solzilvca zajamejo otroška igrišča in naključne mimoidoče, ni več varna

Oblast s solzivcem in vodnim topom v središču Ljubljane

© Luka Dakskobler

V Protestni ljudski skupščini menijo, da so šle stvari predaleč in da je vlada na sredinih protestih uporabila prekomerno silo, zato so na današnji novinarski konferenci vlado vnovič pozvali k odstopu. Predsednica Sindikata Mladi plus Tea Jarc v nasprotnem primeru nagovarja opozicijo, naj zoper vlado vloži interpelacijo.

"Oblaki solzivca na otroških igriščih, naključni mimoidoči, otroci, družine, upokojenci in tuji turisti pred vodnim topom in obstreljevanjem bežijo v neka improvizirana zatočišča sredi belega dne, odstopljeni minister in direktor policije pa medtem navdušeno čestitata policiji za ta dejanja," je Tea Jarc opisala stanje na zadnjih sredinih protestih.

Po njenem mnenju "vlada s svojim delovanjem načrtno preračunljivo stopnjuje konflikte v družbi". Stanje v državi je primerjala z državljansko vojno, ki da najbolj ustreza "represivni diktaturi".

"Trenutne konfliktne, kaotične in nevzdržne razmere so v interesu samo Janezu Janši, Hojsu in njunim privržencem, ki želijo ustvariti izredno stanje. Vse to je napovedoval že sam predsednik vlade Janez Janša na kongresu SDS, ko je svojim članom napovedoval državljansko vojno. Sedaj je tudi z dejanji pokazal, da si tega želi in je za to pripravljen uporabiti vsa sredstva."



Protestna ljudska skupščina

Ker je policija po navodilih vlade na sredinem protestu po njenem mnenju "uporabila očitno prekomerno silo", vlada ustvarja v družbi razkol, nasilje in krizno stanje. Trenutne razmere pa da so v interesu samo premierju Janezu Janši, notranjemu ministru Alešu Hojsu in njunim privržencem.

"Vse to je napovedoval že sam predsednik vlade Janez Janša na kongresu stranke SDS, kjer je svojim članom napovedal državljansko vojno, sedaj pa je tudi z dejanji pokazal, da si tega želi in je zato pripravljen uporabiti vsa sredstva," je dejala.

Poudarila je, da ne glede na to, ali se z vsebino sredinih protestov strinjajo ali ne, ne morejo dopustiti represije do prebivalk in prebivalcev Slovenije. Ob tem je dodala, da je "pravica do protesta ustavno zagotovljena".

"Država, kjer se vodni top in izstrelke s solzivcem proži v množico v kateri so bili tudi nenasilni protestniki in mimoidoči, ni demokracija ampak policijska diktatura."



Protestna ljudska skupščina

Sredino posredovanje policije je opisala kot škodljivo za demokratično ureditev Slovenije. Miru ne pričakuje, dokler bo na oblasti trenutna vlada, saj da je s svojim delovanjem "izgubila zaupanje ljudi", zato je premierja Janeza Janšo pozvala k odstopu.

V kolikor Janša ne odstopi, Tea Jarc poziva opozicijo k vložitvi interpelacije.

Poudarila je še, da bodo z mirnimi petkovimi protesti nadaljevali tudi ta petek, saj da ne pustijo "omejevanja pravice do mirnega protestiranja".

Izjavo za javnost petkovega protestniškega gibanja spodaj objavljamo v celoti.

Vlada stopnjuje konflikte v družbi in nas pelje v policijsko državo

Stvari so šle povsem predaleč. Oblaki solzivca na otroških igriščih ... naključni mimoidoči, otroci, družine, upokojenci in tuji turisti, bežijo pred vodnim topom in obstreljevanjem v improvizirana zatočišča sredi belega dne, odstopljeni minister in direktor policije pa medtem navdušeno čestitata policiji.

Vlada s svojim delovanjem načrtno in preračunljivo stopnjuje konflikte v družbi in nas pelje v policijsko državo oziroma v razmere "državljanske vojne", ki najbolj ustreza ravno strategijam represivne diktature.

Uporabljeno je bilo preko 400 nabojev in ročnih bomb, konjenica, psi, vodni curki s primesjo plinskih sredstev, vse zgolj zato, da bi se preprečilo ljudem protestirati na cestah.

Zadeve so šle krepko predaleč! Vlada mora nemudoma odstopiti.

Po včerajšnjih protestih, kjer je policija po navodilih vlade uporabila očitno prekomerno silo, je dodatno jasno, da ta vlada ustvarja razkol v družbi, nasilje in krizno stanje in mora zaradi tega nemudoma odstopiti.

Trenutne konfliktne, kaotične in nevzdržne razmere so v interesu samo Janezu Janši, Hojsu in njunim privržencem, ki želijo ustvariti izredno stanje. Vse to je napovedoval že sam predsednik vlade Janez Janša na kongresu SDS, ko je svojim članom napovedoval državljansko vojno. Sedaj je tudi z dejanji pokazal, da si tega želi in je za to pripravljen uporabiti vsa sredstva.

Ne glede na to, kaj kdo meni o vsebini včerajšnjih protestov, če se z njimi strinjamo ali ne, ne smemo dopustiti, da policijska represija tepta pravice prebivalk in prebivalcev. Pravica do protesta je ustavno zagotovljena pravica. Je pravica, ki uživa posebno varstvo, kot je tudi nedavno odločilo Ustavno sodišče. In to vključuje tudi proteste na ulicah.

V Sloveniji imamo ponosno tradicijo protestov. Med drugo svetovno vojno so ženske in matere množično protestirale ravno na tem mestu, ko smo se osamosvajali so protestirali na Roški, na ulicah protestiramo sindikati, delavci, kmetje, študentje in upokojenci… pravica do protesta je temeljna pravica prebivalk in prebivalcev te države, tudi na ulicah.

Država, kjer se vodni top in izstrelke s solzivcem proži v množico v kateri so bili tudi nenasilni protestniki in mimoidoči, ni demokracija ampak policijska diktatura.

Zato je nujno, da vlada odstopi! Vse dokler bo Janez Janša na oblasti, v tej družbi ne bo miru. On in njegova nesposobna vlada so krivi za konflikte in nasilje. Oni so tisti, ki so zaradi svojih koruptivnih afer, laži in žaljenja izgubili vso zaupanje ljudi v delo vlade. Oni s sprejemanjem neustavnih odlokov zmanjšujejo zaupanje v pravo in spoštovanje pravil. In tudi oni so zaradi nesposobnosti reševanja zdravstvene krize, neupoštevanja stroke in kaotičnega ukrepanja krivi za to, da ljudje zrevoltirani in jezni prav zaradi teh ukrepov protestirajo na ulicah.

Janez Janša mora odstopiti. In če tega ne bo naredil sam, pozivamo vse opozicijske stranke, da vložijo interpelacijo ali nezaupnico vladi.

Samo izredna seja ni dovolj! Zahtevamo interpelacijo!

Čas je, da se vse poslanke in poslanci jasno in glasno opredelijo do dejanj te vlade.

Da ocenijo trenutno stanje in povedo, ali se jim zdi to normalno. In da odločijo, ali je sprejemljivo, da se taka dejanja nadaljujejo na naših ulicah in trgih. Vsi tisti, ki še vedno podpirajo trenutno strahovlado in nočejo zagotoviti možnosti demokratičnih volitev, so povsem enako soodgovorni za situacijo, ki je iz dneva v dan težje popravljiva.

V petek bomo na Trgu republike tako kot še 76. petkov do sedaj mirno in nenasilno protestirali ter izrazili svoj glas upora zoper kriminalno, nesposobno in fašistično vlado Janeza Janše.

Ta vlada si na vso moč želi nasilja in ne bomo ji ga dali. S svojimi dejanji samo zavlačujejo neizogibno. Volitve bodo. Ljudstvo bo odločalo. Ta vlada in vsi ki jo podpirajo pa bodo imeli častno mesto na smetišču zgodovine.

Protestna ljudska skupščina