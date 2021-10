Direktor policije: »Uporaba plinskih sredstev je učinkovita«

Generalni direktor policije Anton Olaj zagovarja uporabo plinskih sredstev na protestih, ljubljanski župan Zoran Janković pa Janševo vlado poziva k odstopu

Generalni direktor policije Anton Olaj je za Odmeve na TV Slovenija zanikal, da bi na delo policije ob torkovem protestu vplivala politika. V policiji so po njegovih besedah pripravljeni tudi na prihodnje proteste. Ljubljanski župan Zoran Janković je medtem za 24ur zvečer na POP TV za proteste obtožil premierja Janeza Janšo, vlado pa pozval k odstopu. Olaj je dejal, da je uporaba sile odvisna od "ocene situacije na terenu", torkova situacija pa da je to "narekovala".

"Poleg neposrednega ogrožanja javnega reda varnosti cestnega prometa je potrebno vedeti, da je istočasno potekalo še varovanje varovanih oseb v zvezi z vrhom EU-Zahodni Balkan (...), ki so imele določena opravila na določenih krajih v Ljubljani. Zato je tudi moja odredba vključevala ta območja," je pojasnil in dodal, da so gibajočo se množico zaradi varovanja morali preusmeriti in zagotoviti varnost. Po njegovem mnenju so dan prej ljudi "primerno opozorili", da bo varovanje poostreno in da naj bodo zbiranja mirna.

Čeprav naj bi bil protest ob prvi uporabi vodnega topa miren, Olaj zatrjuje, da so v tistem trenutku za uporabo topa "obstajali pogoji". "V tistem času so proti policijskim vozilom in policistom že metali granitne kocke in druge predmete, kar je pomenilo, da je bilo treba shod razpustiti, kar smo tudi jasno napovedali," je dejal.

Na vprašanje, kako bo policija ravnala ob prihodnjih protestih, je povedal, da bo "tako kot vedno do zdaj - zakonito, strokovno učinkovito". "Sicer pa mi proteste pričakujemo tudi vnaprej in smo na njih pripravljeni," je dejal.

Odločno je zanikal, da bi na torkovo dogajanje vplivala politika z željo po strožjem varovanju. Policistke in policiste je ob tem pohvalil za "dobro delo".

Janković: "Kriv je Janez Janša in njegov način vladanja"

Na torkovo dogajanje se je v oddaji 24ur Zvečer na POP TV odzval tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Dejal je, da je vrednota Ljubljane varnost in spoštovanje "različnosti".

"To, kar se je v torek zgodilo, je velika tragedija. Dejstvo je, da je kriv Janez Janša in njegov način vladanja. Temu ne moremo ubežati, ljudje so zelo nervozni, nesrečni, protestirajo iz dneva v dan," je dejal. Odločitev o predčasnih volitvah je sicer na predsedniku vlade, je dodal, se pa po njegovem mnenju takšni protesti ne morejo nadaljevati, zato predčasne volitve podpira.

Obsodil je odločitev predsednika republike Boruta Pahorja, ki je na pogovor povabil predsednika stranke Resnic.ca Zorana Stevanovića, enega od organizatorjev sredinih protestov.

Poudaril je, da je "protest dobrodošel pod pogojem, da ni nasilen". V zadnjih dveh tednih pa po njegovem mnenju prihaja do prekomernih ukrepov z obeh strani. Vsakršen nasilen protest je obsodil.