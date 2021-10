Nekdanji generalni direktor RTV Slovenija potrdil kandidaturo za direktorja STA

"Prijavil sem se, ker je celo direktor Ukoma (Uroš Urbanija), če sem ga prav razumel, povedal, da tudi vladna stran nima kandidata," je pojasnil Igor Kadunc

Igor Kadunc se je prijavil na razpis za direktorja Slovenske tiskovne agencije (STA)

© Borut Krajnc

Igor Kadunc je na Facebooku potrdil, da se je prijavil na razpis za direktorja Slovenske tiskovne agencije (STA). Nekdanji generalni direktor RTV Slovenija je zapisal, da se je prijavil po tistem, ko je izvedel, da Bojan Veselinovič ne bo vnovič kandidiral za ta položaj. Kot pravi Kadunc, pa mu ni vseeno, kaj se bo dogajalo s STA. "Nimam nič skrivati. Če je prišla na STA ena sama prijava, potem je moja," je potrdil Kadunc.

Kot je zapisal, se je prijavil zato, ker je (pravilno) ocenil, da se ne bo prijavil noben izkušenj manager, ker je usoda STA zelo negotova in ker zakon ter razpis zahtevata izjemne pogoje, to je 10 let delovnih izkušenj v ali z mediji, od tega vsaj pet let vodstvenih izkušenj. "Prijavil sem se, ker je celo direktor Ukoma (Uroš Urbanija op. a.), če sem ga prav razumel, povedal, da tudi vladna stran nima kandidata," je dodal.

STA si po njegovih besedah zasluži direktorja, ki se bo spopadel z vsemi izzivi, ki so po finančnem izčrpavanju pred njo. "Verjamem, da jim bomo s kolektivom, ki je podelil novemu odgovornemu uredniku 98,5-odstotno podporo, kos," je zapisal. Po njegovih besedah se nima nihče pravice igrati s tako pomembno medijsko ustanovo, zato misli, da morajo vsi, ki ji lahko kakorkoli pomagajo, to tudi storiti. Kot je še dodal, je zdaj usoda prijave v rokah članov nadzornega sveta STA.

Nadzorni svet STA se je sicer na seji v sredo seznanil tudi z iztekom razpisa za novega direktorja agencije. Ob tem so sklenili dodatno preveriti, ali prijavljeni kandidat res izpolnjuje zahtevane pogoje. Razpisna komisija bo sicer glede na enega od sklepov sveta preverila, ali je za prijavo na mesto direktorja STA v skladu z veljavno zakonodajo potrebna predložitev dokazila o nekaznovanosti in da kandidat ni v sodnem postopku.

Nadzorniki so se tudi seznanili z odstopom direktorja agencije Veselinoviča, pri čemer pa niso odobrili njegovega predloga, da bi se mu odpovedni rok iztekel prej kot v 30 dneh, tako da Veselinovič ostaja direktor do 30. oktobra. Veselinoviču bi potekel mandat konec leta.