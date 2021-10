»Otroci so izpostavljeni neustreznim oglasom«

Zveza potrošnikov opozarja na pomanjkljivo regulacijo oglaševanja otrokom

Okolje, ki spodbuja pogosto uživanje večjih količin energijsko goste in hranilno revne hrane, je tako eden glavnih vzrokov naraščajočega trenda debelosti pri otrocih.

© pxfuel.com

Živilska industrija po različnih kanalih, kot so splet, televizija in družbena omrežja, vsakodnevno nagovarja najmlajše, ki so zaradi pomanjkanja znanja za kritično vrednotenje oglasnih sporočil lahka tarča oglaševalcev živilske industrije, opozarja Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS). Izpostavili so pomanjkljivo regulacijo oglaševanja otrokom.

Tovrstno nagovarjanje po navedbah ZPS vpliva na prehranjevalne navade najmlajših, saj nanje poleg vzgoje pomembno vpliva tudi okolje. Okolje, ki spodbuja pogosto uživanje večjih količin energijsko goste in hranilno revne hrane, je tako eden glavnih vzrokov naraščajočega trenda debelosti pri otrocih, so opozorili v današnjem sporočilu za javnost.

V ZPS so prepričani, da je skrajni čas, da medijska vzgoja najde svoje mesto v osnovnošolskem kurikulumu. "Otroci in najstniki namreč potrebujejo pomoč pri oblikovanju kritičnega in neodvisnega pogleda na oglasne vsebine," so poudarili.

Da se stanje v Evropi kljub prizadevanjem potrošniških organizacij še vedno ni izboljšalo, so pokazali rezultati najnovejše raziskave Evropske potrošniške organizacije (BEUC), v kateri je spomladi sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije. "Izsledki raziskave so zaskrbljujoči, namreč naši otroci so prek različnih medijev in kanalov vsakodnevno izpostavljeni oglasom za živila z neustreznim prehranskim profilom," so zapisali.

V raziskavi je sodelovalo deset potrošniških organizacij iz držav članic EU. Zbrali so 120 primerov trženja nezdrave hrane otrokom. Skupina strokovnjakov je nato izmed teh izbrala 81 primerov, za katere so menili, da kršijo zavezo EU Pledge. Od 81 pritožb, ki so jih predložili, jih je bilo le 14 (17 odstotkov) uspešnih, torej takšnih, ki naj bi resnično kršile zavezo EU Pledge, so strnili v ZPS.

Rezultati raziskave po navedbah zveze kažejo na to, da zaveze živilskih podjetij k bolj odgovornemu trženju živil otrokom v praksi preprosto ne delujejo. Prehranska merila EU Pledge imajo prav tako preveč pomanjkljivosti ter so tako ohlapna, da še vedno dovoljujejo oglaševanje živil z veliko maščobami, sladkorja in soli prek različnih kanalov.

BEUC je zato v okviru poročila o raziskavi pozvala Evropsko komisijo, naj se ne zanaša več na samoregulacijo in naj vendarle uredi trženje nezdravih živil otrokom na ravni EU. Med drugim se zavzemajo za prepoved oglaševanja nezdravih živil po spletu, kamor spadajo tudi spletne strani živilskih podjetij in njihovi profili na družbenih omrežjih. Prav tako si organizacije želijo prepovedi predvajanja oglasov na TV za nezdrava živila od 6. do 23. ure, ne zgolj v času programov, namenjenih otrokom, ter prepovedi uporabe tržnih tehnik, ki privabljajo otroke s privlačnimi embalažami živil.

V ZPS so pripravili tudi nasvete za starše, kaj lahko naredijo, da zaščitijo najmlajše. Med drugim jih spodbujajo, naj otroke naučijo kritičnega razmišljanja, predvsem pa naj bodo sami dober in odgovoren zgled.