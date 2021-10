Minister Vrtovec z mačo metodami ministra Vizjaka

Oholi kačji pastirji in raki

Kačji potočnik, ki tako moti ministra Vrtovca, je vpisan v rdeči seznam ogroženih živalskih vrst

© Jürgen Staretschek, Wikimedia Commons

»Zaradi kačjega pastirja in potočnega raka se bo zavlekla investicija gradnje ceste Hrastnik–Zidani Most, pa bi lahko že začeli graditi most. Sredstva so že na voljo. Birokracija je pač takšna, da lahko vsak, ki ima pet minut časa, izsiljuje.« Tako se je minister za infrastrukturo iz NSi Jernej Vrtovec pred dnevi obregnil ob postopke, po katerih se v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo presoja primernost posegov v prostor.