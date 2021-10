Na domu Stevanovića in sedežu stranke Resni.ca hišne preiskave

Stevanoviću, ki na bi se policiji predal sam, rok za pridržanje poteče okoli 18. ure

Zoran Stevanović na torkovih protestih

© Gašper Lešnik

Na domu predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića in na sedežu stranke so po poročanju medijev dopoldan potekale hišne preiskave, kar je stranka tudi potrdila. Stevanoviću, ki je v zadnjih tednih pozival na protestne shode, po torkovem pa ga je policija pridržala, rok za pridržanje poteče okoli 18. ure.

Kriminalisti naj bi se po poročanju TV Slovenija na domačem naslovu Stevanovića zglasili okoli 9. ure zjutraj, kakšno uro kasneje pa je preiskava potekala tudi na sedežu stranke Resni.ca v poslopju Stare pošte v središču Kranja. Kriminalisti so stavbo zapustili skupaj s Stevanovićem in odvetnikom po poldrugi uri, so še poročali.

Med pridržanimi na sredinem protestu je bil tudi glasbenik Zlatan Čordić, ki je imel pred tem govor na shodu. Njegov odvetnik David Sluga je za STA pojasnil, da hišnih preiskav pri Ćordiću ne pričakuje. Kot je dejal, bo Ćordić pred preiskovalnega sodnika priveden pred iztekom roka, ki se mu sicer izteče okoli 16. ure. Po privedbi k sodniku Sluga pričakuje Ćordićev izpust.

Spletni portal 24ur.com poroča, da preiskave vodi Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Nadaljnje informacije in potrditve o pridržanjih in preiskavah s strani policije pa zaenkrat še čakamo.

Stevanović naj bi se po poročanju medijev sam predal policiji. Po torkovem protestu so v stranki Resni.ca v sporočilu za javnost zapisali, da je bil med torkovih protestom "pod stalno grožnjo policije, da bo za čas protesta prijet". Po njihovem mnenju naj bi to nakazal tudi notranji minister Aleš Hojs. V istem sporočilu so se sicer tudi distancirali od izgredov, Stevanović pa je na protestu dejal, da protestov ne uporablja za politično kampanjo.

cerdx2hA-oE