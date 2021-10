Ubežnik Đurić in njegovi meduzi

Nekdanji prodajalec vozil Dragan Đurić je bil leta 2014 pravnomočno obsojen zaradi davčne utaje in poslovne goljufije. Pred kaznijo je pobegnil v Bosno in Hercegovino, od koder je, kot razkrivajo Pandorini dokumenti, na skrivaj še naprej posloval prek Sejšelov. Đurić je še vedno na begu.

© pxfuel.com

»Takrat je bil odvisnik od mamil in alkohola, zato je rabil denar, zaradi bolezni pa se ni mogel zaposliti. Z Đurićem se je srečal na železniški postaji v Ljubljani, takrat mu je Đurić za vsak prodan avto obljubil 50 evrov, zagotovil mu je, da gre za legalen posel.«

Tako je krško sodišče leta 2014 opisalo začetek sodelovanja Dragana Đurića, prodajalca avtomobilov, s tedanjim odvisnikom Alešem iz Brežic. Obsodilo ju je zaradi davčne utaje, Đurića pa je ljubljansko okrožno sodišče pozneje obsodilo še zaradi poslovne goljufije.

Đurić je v Nemčiji kupoval rabljena osebna vozila in jih uvažal v Slovenijo. Plačalo jih je Aleševo slamnato podjetje, in sicer z gotovino, ki mu jo je izročil Đurić. Ko so kupci vplačali kupnino, je Aleš s tega računa dvignil denar in ga predal Đuriću.

V pičlih dveh mesecih sta tako uvozila 31 rabljenih osebnih vozil in pri tem utajila davek na dodano vrednost (DDV), ki je bil na računih kupcev izkazan lažno. Finančna uprava je samo v tem času odkrila za 58 tisočakov neplačanega DDV.

To pa, kot kaže, ni bila edina Đurićeva težava s finančno upravo. Še konec junija letos je bil namreč davčni dolžnik v razredu od pol milijona do milijona evrov. Konec avgusta ga na seznamu ni bilo več, čeprav je Đurić po pojasnilih policije, danih Oštru, še na begu.

Toda njegov dejanski davčni dolg bi, kot kažejo Pandorini dokumenti, utegnil biti še precej višji. Đurić je namreč na Sejšelih že leta 2010 skrivaj ustanovil podjetje Medusadoo LTD. Sprva je razmišljal tudi o imenu Lobi LTD.

Tako kot osrednji osebi Oštrovih prvih dveh Pandorinih zgodb – Marko Glinšek in Roman Stropnik – je tudi Đurić sklenil odpreti račun pri banki na karibskem otočju Sveti Vincencij in Grenadine.

