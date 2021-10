Pojbič in njegova lepotička

Spolni objekti po poslansko

Poslanec Marijan Pojbič (SDS) sicer ravno ne blesti po velikem intelektualnem dometu, toda znotraj sistema, kjer je zasesti stolček v hramu demokracije postalo relativno enostavno opravilo, povezano z lojalnostjo dominantnim strankam in velikostjo plakatov pred volitvami, glede njihovih kompetenc že dolgo ne gojimo strašansko visokih pričakovanj.

Pojbičeva zadnja objava na Facebooku, s katero je na fotografiji izpostavil lastno hčerko, pa si vendarle zasluži pet minut pozornosti iz drugačnega razloga, kajti res je ne bi smeli kar odpraviti z označbo, da ni preveč bistra: "A pozna kdo to lepotico? Meni je namreč poslala sliko brez telefonske št. #PonosenAti"

Sprva komentar v nas spontano sproži sproščena komična občutja, ker smo se tega ob jezikovno in miselno nespretnem poslancu, sploh ne edinem te vrste, preprosto že navadili. Pri Žurnalu24.si so objavo o Pojbiču pospremili z opisom, da se je »pošalil« na račun svoje hčere Klavdije Operčkal, ki dela pri ministru Černaču kot vodja oddelka za odnose z javnostmi.

Ampak kaj vse razkrije takšna navidezno interna domača »šala«? V prvi vrsti neposredno spolno objektifikacijo ženske, kjer se je očetu zdelo primerno, da jo usmeri kar v lastnega otroka in njeno telo ponudi v presojo občestvu socialnega omrežja. »Ponosen ati« ob njenem poziranju v enobarvni kratki obleki ni imel težav z vzdihovanjem, da gre za lepotico, najbrž je imel ob tem v mislih tudi strogo genetske kriterije za estetiko. Njeno koketno postavljanje si zasluži kakšen telefonski klic, predvsem njegov, je posredno namignil, s čimer je poskušal vzdražiti občinstvo. Zabavno njemu, njej ali zgolj zanimivo kakšnemu ekspertu za Elektrin kompleks?

Pojbičeva objava z »lepotico«, katere telefonsko številko bi si morali želeti, ni osamljena te vrste. Ob neki drugi priložnosti se je s Klavdijo, ki je zanesljivo mukoma dobila dobro službo na javnem razpisu in nikakor ne po politični strankarski liniji, hvalisavo postavljal v dvoje in vsem po vrsti pošiljal poljubčke v velikih količinah: Moja lepotička in jaz že pridna in delavna. Vsem, ki naju imate radi pošiljava 1000 poljubčkov.

Tovrstno izpostavljanje svoje hčerke v sliki in besedi, kjer je ta že skorajda obravnavana kot tržno blago, res ne more biti okusno niti iz samopromocijskih namenov – in te poslanec nesporno goji. Tudi njeno privolitev v tovrstno eksploatacijo ne moremo šteti za kakšno posebej dobro opravičilo. Če drugi osebi rečete, da je »lepotička«, bo to nesporno štelo za obliko benevolentnega seksizma. Se kaj spremeni, če se niste naslovili na sodelavko, znanko ali delavko v trgovini, ampak na lastno hčerko, pa še to javno? Niti malo ne. Zgolj še bolj perverzno je.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**