»Svobodno in neodvisno novinarstvo je zaščita pred zlorabo oblasti, lažmi in propagando«

Nobelova nagrada za mir gre letos v roke novinarjema Marii Ressa s Filipinov in Dmitriju Muratovu iz Rusije

Maria Ressa in Dmitry Muratov

© nobelprize.org

Nobelova nagrada za mir gre letos v roke novinarjema Marii Ressa s Filipinov in Dmitriju Muratovu iz Rusije "za branjenje svobode izražanja, kar je predpogoj demokracije in trajnega miru". "Svobodno, neodvisno in na dejstvih temelječe novinarstvo je zaščita pred zlorabo oblasti, lažmi in propagando," je objavil Nobelov odbor.

Norveški Nobelov odbor je Resso in Muratova izpostavil kot "predstavnika vseh novinarjev, ki se postavljajo za ta ideal (svobode izražanja) v svetu, v katerem se demokracija in svoboda tiska soočata z vse večjimi pritiski".

Maria Ressa s svobodo izražanja razkriva zlorabe oblasti, uporabo nasilja in razraščanje avtoritarnosti na Filipinih. Je voditeljica digitalnega preiskovalnega novinarskega portala Rappler, ki ga je leta 2012 soustanovila s kolegi.

Portal kritično ocenjuje "kontroverzno, morilsko kampanjo proti mamilom", ki jo vodi filipinski predsednik Rodrigo Duterte. "Število smrti je tako visoko, da predstavlja ta kampanja vojno proti lastnemu prebivalstvu," je Nobelov odbor zapisal v utemeljitvi.

Ressa in Rappler so tudi dokumentirali, kako se uporablja družbene medije za širjenje lažnih novic, nadlegovanje nasprotnikov in manipuliranje javne razprave, so še utemeljili.

Dmitrij Andrejevič Muratov se medtem že desetletja bori za svobodo govora v Rusiji, kjer razmere postajajo vse zahtevnejše. Muratov je bil leta 1993 med soustanovitelji neodvisnega časnika Nova Gazeta. Od leta 1995 je odgovorni urednik tega časnika, ki velja za "najbolj neodvisen časopis v Rusiji danes s temeljnim kritičnim odnosom do oblasti".

"Časnik je zaradi novinarstva, ki temelji na dejstvih, in profesionalne integritete pomemben vir informacij glede zamolčanih vidikov v ruski družbi, kar drugi mediji redko omenijo. Nova Gazeta že vse od ustanovitve objavlja kritične članke glede številnih primerov, od korupcije, policijskega nasilja, nezakonitih aretacij, volilnih prevar in 'tovarn trolov' do uporabe ruske vojske znotraj in zunaj Rusije," so zapisali v utemeljitvi.

Nasprotniki Nove Gazete so odgovorili z nadlegovanjem, grožnjami, nasiljem in smrtjo. Od začetka delovanja časopisa je bilo ubitih šest novinarjev, med njimi tudi Ana Politkovska, ki je pisala o vojni v Čečeniji.

"Brez svobode izražanja in svobode medijev bi bilo težko uspešno promovirati bratstvo med narodi, razoroževanje in boljši svet (...) Letošnja Nobelova nagrada za mir je zatorej trdno usidrana v določila oporoke Alfreda Nobela," so še zapisali v odboru, ki podeljuje to prestižno nagrado.

"Kljub umorom in grožnjam pa je odgovorni urednik Muratov zavračal, da bi opustil neodvisno delovanje časnika. Vseskozi je branil pravico novinarjev, da pišejo karkoli in o čemerkoli želijo, dokler spoštujejo profesionalne in etične standarde novinarstva," so še poudarili v Nobelovem odboru.

V Nobelovem odboru so prepričani, da "svoboda izražanja in svoboda do obveščenosti pomagata zagotavljati obveščeno javnost", to pa je "ključni predpogoj za demokracijo in obrambo pred vojno in konfliktom". "Namen Nobelove nagrade za mir Marii Ressa in Dmitriju Muratovu je poudariti pomen zaščite in obrambe teh temeljnih pravic," so poudarili v odboru.

