Evropsko združenje novinarjev: »Stojimo ob zaposlenih v slovenskih medijih«

Zahteva za ohranitev neodvisnosti uredništev javnih medijev, spoštovanje njihovih pravic ter zahtevam po varnem in stabilnem delovnem okolju, ki je pogoj za etično in kakovostno novinarstvo v interesu državljanov

Skupščina Evropskega združenja novinarjev (EFJ) izraža solidarnost z zaposlenimi na STA in RTVS in se pridružuje njihovim zahtevam za ohranitev neodvisnosti uredništev javnih medijev, spoštovanje njihovih pravic ter zahtevam po varnem in stabilnem delovnem okolju, ki je pogoj za etično in kakovostno novinarstvo v interesu državljanov.

Kot je skupščina EFJ izpostavila v včeraj sprejeti izjavi, v Sloveniji verbalnim in fizičnim napadom, sramotilnim kampanjam in grožnjam niso izpostavljeni le novinarji javnih medijev. Slovensko vlado zato pozivajo, da preneha soustvarjati okolje, v katerem je verbalno in tudi fizično nadlegovanje običajno poklicno tveganje, ki so mu novinarji izpostavljeni pri svojem delu.

Med drugim so spomnili na opozorila zaposlenih na Slovenski tiskovni agenciji (STA) o resnosti stanja izpred devetih mesecev, potem ko je vlada januarja 2021 prenehala financirati njeno javno službo. Po skoraj letu vladnega izsiljevanja je stanje alarmantno, STA pa ima le še dve možnosti, ali podpiše zanjo škodljivo pogodbo ali pa gre v stečaj, so opozorili.

"Vlada od STA mimo zakona zahteva spremembe v dolgoletni praksi opravljanja javne službe. Vladna uredba in z njo pogodba lahko drastično posežeta v način vrednotenja, financiranja in uporabo servisa, ki ga STA ponuja. Razdira se ravnotežje med javnimi in komercialnimi prihodki, ki je STA v preteklem desetletju omogočilo razvoj in končnim uporabnikom ponudilo izredno kakovosten javni servis. Potem ko je uredništvo v zadnjih mesecih zapustila desetina sodelavcev, je odstop pred dnevi dal direktor agencije. Vse to prihaja po vztrajnih prizadevanjih trenutne vlade, da simbolno in finančno zlomi informacijsko hrbtenico slovenskega medijskega prostora, njeno profesionalno integriteto, uredniško avtonomijo in institucionalno stabilnost," so navedli v izjavi.

"Vlada od STA mimo zakona zahteva spremembe v dolgoletni praksi opravljanja javne službe. Vladna uredba in z njo pogodba lahko drastično posežeta v način vrednotenja, financiranja in uporabo servisa, ki ga STA ponuja. Razdira se ravnotežje med javnimi in komercialnimi prihodki, ki je STA v preteklem desetletju omogočilo razvoj in končnim uporabnikom ponudilo izredno kakovosten javni servis. Potem ko je uredništvo v zadnjih mesecih zapustila desetina sodelavcev, je odstop pred dnevi dal direktor agencije. Vse to prihaja po vztrajnih prizadevanjih trenutne vlade, da simbolno in finančno zlomi informacijsko hrbtenico slovenskega medijskega prostora, njeno profesionalno integriteto, uredniško avtonomijo in institucionalno stabilnost."

Skupščina EFJ se pridružuje zaposlenim na STA in od slovenske vlade zahteva, da nemudoma plača javno službo, ki jo vseskozi opravlja agencija. V celoti naj poravna tudi vse obveznosti za nazaj. Le tako bo po navedbah skupščine delovala v skladu s pravnim redom, zagotovila nemoteno financiranje agencije in spoštovala pravico državljanov do obveščenosti.

Ob tem so opozorili, da je ogrožena tudi stabilnost javne Radiotelevizije Slovenija (RTVS). "Medtem ko vlade niso prisluhnile pobudam za dvig rtv-prispevka, največji javni medij posluje z izgubo, s tem pa so ogrožena delovna mesta, njegova institucionalna avtonomija in uredniška neodvisnost. Vlada s svojim dokazano nezakonitimi kadrovskimi potezami poskuša vzpostaviti nadzor na javnim medijem. Najvišji predstavniki oblasti pozivajo k demontaži sistema financiranja RTVS, medij in novinarji pa so izpostavljeni verbalnemu in tudi fizičnemu nasilju," so zapisali.

Poleg tega se vlada po navedbah EFJ otepa odgovornosti in ne izpolni sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2018, po katerem javnemu servisu pripada denar za dvig plač javnih uslužbencev. Skupščina ob tem opozarja, da je država po zakonu o RTVS dolžna zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje javne službe, zato vlado poziva, da izpolni svoje zakonske dolžnosti ter zagotovi finančno stabilnost in uredniško neodvisnost RTVS.

EFJ je v petek in včeraj na skupščini v Zagrebu obravnaval razmere v medijih po Evropi.